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Hadise ve Mehmet Dinçerler barıştı mı? Hadise’den beklenen açıklama geldi

Hadise ve Mehmet Dinçerler geçtiğimiz yıl nisan ayında sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu. Sürpriz evlilikleriyle magazin gündemine bomba gibi düşen ikilinin mutluluğu kısa sürmüş, 5 ay sonra olaylı şekilde yollar ayrılmıştı. Ünlü şarkıcının son olarak iş insanıyla barıştığı iddia edildi. Hadise, hakkında çıkan iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Giriş Tarihi: 25.08.2023 14:25 Güncelleme Tarihi: 25.08.2023 14:27
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Hadise ve Mehmet Dinçerler barıştı mı? Hadise’den beklenen açıklama geldi

Ünlü şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, 30 Nisan 2022 tarihinde Çırağan Sarayı'nda aile arasında gerçekleşen bir törenle sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu.

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Hadise ve Mehmet Dinçerler barıştı mı? Hadise’den beklenen açıklama geldi

Ancak çok konuşulan evlilik, 30 Eylül'de Beykoz Adliyesi'nde görülen duruşmayla tek celsede boşanmıştı.

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Hadise ve Mehmet Dinçerler barıştı mı? Hadise’den beklenen açıklama geldi

ŞAŞIRTAN İDDİA!

Olaylı şekilde ayrılan ikili bomba bir iddia ile gündeme geldi.

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Hadise ve Mehmet Dinçerler barıştı mı? Hadise’den beklenen açıklama geldi

Ünlü popçunun Dinçerler ile yeniden barıştığı iddia edildi.

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Hadise ve Mehmet Dinçerler barıştı mı? Hadise’den beklenen açıklama geldi

"ASLA MÜMKÜN DEĞİL"

Hadise cephesinden geldi. 2.Sayfa'nın haberine göre; Hadise'nin Mehmet Dinçerler ile bir araya gelmesinin asla mümkün olmadığı belirtildi.