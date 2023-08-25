Hadise ve Mehmet Dinçerler barıştı mı? Hadise’den beklenen açıklama geldi

Hadise ve Mehmet Dinçerler geçtiğimiz yıl nisan ayında sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu. Sürpriz evlilikleriyle magazin gündemine bomba gibi düşen ikilinin mutluluğu kısa sürmüş, 5 ay sonra olaylı şekilde yollar ayrılmıştı. Ünlü şarkıcının son olarak iş insanıyla barıştığı iddia edildi. Hadise, hakkında çıkan iddialarla ilgili açıklama yaptı.