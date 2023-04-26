Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez ayrılığın eşiğinde! Tazminat ödeyebilir

Son çıkan detaylarda ise Ronaldo'nun Georgina'nın sürekli alışveriş yapmasından rahatsız olduğu ve bunun aralarındaki sorunu büyüttüğü iddia edildi. Gazeteci Daniel Nascimento, Ronaldo'nun "Georgine gününü hep alışveriş merkezlerinde geçiriyor. Bu yüzden sinir bozucu oluyor. Sürekli harcıyor, harcıyor ve harcıyor, başka bir şey yapmıyor" dediğini aktardı.