26 Nisan 2023, Çarşamba
Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez ayrılığın eşiğinde! Tazminat ödeyebilir
Avrupa'daki futbol kariyerini bitirip Suudi Arabistan'a transfer olan Cristiano Ronaldo'nun uzun yıllardır birliktelik yaşadığı Georgina Rodriguez ile ayrılığın eşiğine geldiği iddia edildi. Arabistan'da hem kariyer hem de aşk hayatında sorunlar yaşayan Ronaldo'nun servetinin yarsını kaybedebileceği ileri sürüldü. Ayrılık gerçekleşirse Ronaldo, Georgina'ya devasa bir ücret ödeyebilir. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 26.04.2023 16:22 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 16:23
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