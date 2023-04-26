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Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez ayrılığın eşiğinde! Tazminat ödeyebilir

Avrupa'daki futbol kariyerini bitirip Suudi Arabistan'a transfer olan Cristiano Ronaldo'nun uzun yıllardır birliktelik yaşadığı Georgina Rodriguez ile ayrılığın eşiğine geldiği iddia edildi. Arabistan'da hem kariyer hem de aşk hayatında sorunlar yaşayan Ronaldo'nun servetinin yarsını kaybedebileceği ileri sürüldü. Ayrılık gerçekleşirse Ronaldo, Georgina'ya devasa bir ücret ödeyebilir. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 26.04.2023 16:22 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 16:23
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Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez ayrılığın eşiğinde! Tazminat ödeyebilir

Cristiano Ronaldo ile uzun yıllardır beraber olduğu sevgilisi Georgina Rodriguez ayrılığın eşiğinde. Geçtiğimiz haftalarda İspanyol basınında çıkan haberlere göre ikili arasında ciddi sorunlar vardı.

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Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez ayrılığın eşiğinde! Tazminat ödeyebilir

Mundo Deportivo, 8 yıllık ilişkinin sallantıda olduğunu yazarak "Georgina, Arabistan'da olmaktan mutlu değil. İkili, sık sık tartışıyor ve ayrılığın eşiğinde" detayını vermişti.

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Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez ayrılığın eşiğinde! Tazminat ödeyebilir

Son çıkan detaylarda ise Ronaldo'nun Georgina'nın sürekli alışveriş yapmasından rahatsız olduğu ve bunun aralarındaki sorunu büyüttüğü iddia edildi. Gazeteci Daniel Nascimento, Ronaldo'nun "Georgine gününü hep alışveriş merkezlerinde geçiriyor. Bu yüzden sinir bozucu oluyor. Sürekli harcıyor, harcıyor ve harcıyor, başka bir şey yapmıyor" dediğini aktardı.

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Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez ayrılığın eşiğinde! Tazminat ödeyebilir

8 yıldır beraber olan ancak evli olmayan çift, iki kız çocuğuna sahip. Ayrıca Ronaldo'nun önceki birlikteliğinden doğan 12 yaşında Cristiano Jr adında bir oğlu ve taşıyıcı anneden doğan Eva-Mateo ikizleri de var.

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Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez ayrılığın eşiğinde! Tazminat ödeyebilir

TAZMİNAT ÖDEYEBİLİR

Ayrıca haberin detayında çiftin ayrılması halinde aralarında evlilik sözleşmesi olmamasına rağmen Ronaldo'nun Georgina'ya tazminat ödeyebileceği iddia edildi.