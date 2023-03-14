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Haberler Galeri Seren Serengil’den şok paylaşım! Reha Muhtar davasında taraf değiştirdi: Yanıldım Deniz Uğur'a bir özür borçluyum

Seren Serengil’den şok paylaşım! Reha Muhtar davasında taraf değiştirdi: Yanıldım Deniz Uğur'a bir özür borçluyum

Reha Muhtar ve Deniz Uğur çocuklarının velayeti nedeniyle karşı karşıya gelmiş, Uğur eski eşinin kızlarını darbettiği iddiasıyla dava açmıştı. Sonrasında Muhtar'ın ses kayıtları ve görüntüsü ifşa olmuştu. Dava sürecinde Reha Muhtar'ın yanında yer alan Seren Serengil Deniz Uğur ve avukatı hakkında ağır suçlamalarda bulunmuştu. Aylar sonra Serengil'den Deniz Uğur'la paylaşımı geldi. Yazdığı not herkesi şaşırttı.

Giriş Tarihi: 14.03.2023 12:30 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 12:30
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Seren Serengil’den şok paylaşım! Reha Muhtar davasında taraf değiştirdi: Yanıldım Deniz Uğur’a bir özür borçluyum

Deniz Uğur ve Reha Muhtar arasındaki velayet savaşı mahkemeye taşınmış, Uğur eski eşinin ikiz çocuklarına fiziksel ve psikolojik şiddete uğradığı iddiaları ile dava açmıştı.

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Seren Serengil’den şok paylaşım! Reha Muhtar davasında taraf değiştirdi: Yanıldım Deniz Uğur’a bir özür borçluyum

Oyuncu Deniz Uğur Muhtar'ın 13 yaşındaki kızına şiddet uyguladığını iddiasıyla mahkemeye başvurdu ve geçici velayet davası kapsamında kızının velayetini aldı.

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Seren Serengil’den şok paylaşım! Reha Muhtar davasında taraf değiştirdi: Yanıldım Deniz Uğur’a bir özür borçluyum

Reha Muhtar'a 2 ay süre ile kızı Mina Muhtar'a yaklaşmama cezası verildi. Reha Muhtar bu karardan sonra eski eşi hakkında çeşitli iddialarda bulunup kızını darp etmediğini söylemişti.

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Seren Serengil’den şok paylaşım! Reha Muhtar davasında taraf değiştirdi: Yanıldım Deniz Uğur’a bir özür borçluyum

Son olarak oyuncu Deniz Uğur, Reha Muhtar'dan olan ikiz çocuklarının velayetinin sürekli olarak kendisine verilmesi için dava açmıştı. Deniz Uğur, şiddet iddialarının yanı sıra Reha Muhtar ile ilgili ciddi açıklamalarda bulunmuştu.

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Seren Serengil’den şok paylaşım! Reha Muhtar davasında taraf değiştirdi: Yanıldım Deniz Uğur’a bir özür borçluyum

Uğur, çocukların can güvenliği için velayetlerinin kendisine verilmesini talep etmişti.