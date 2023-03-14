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Seren Serengil’den şok paylaşım! Reha Muhtar davasında taraf değiştirdi: Yanıldım Deniz Uğur'a bir özür borçluyum
Reha Muhtar ve Deniz Uğur çocuklarının velayeti nedeniyle karşı karşıya gelmiş, Uğur eski eşinin kızlarını darbettiği iddiasıyla dava açmıştı. Sonrasında Muhtar'ın ses kayıtları ve görüntüsü ifşa olmuştu. Dava sürecinde Reha Muhtar'ın yanında yer alan Seren Serengil Deniz Uğur ve avukatı hakkında ağır suçlamalarda bulunmuştu. Aylar sonra Serengil'den Deniz Uğur'la paylaşımı geldi. Yazdığı not herkesi şaşırttı.
Giriş Tarihi: 14.03.2023 12:30Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 12:30