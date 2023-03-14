Hande Erçel ve Hakan Sabancı ilk kez el ele! Yollarına güller döktü

Özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Hande Erçel Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla olay oldu. Bir süre ilişkilerini gözlerden uzak yaşayan ikili, Paris dönüşü kamera karşısına geçerek birlikteliklerini ilan etti. Paris sonrası kuzey ışıklarını izlemek için Finlandiya'ya giden ikili, yine havalimanında görüntülendi. Gazeteciler bu kez Hakan Sabancı ve Hande Erçel'i el ele görüntüledi. Finlandiya tatilinde Hakan Sabancı'nın Hande Erçel'in yollarına gül döktüğü öğrenildi. İşte ayrıntılar...