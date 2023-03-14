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Hande Erçel ve Hakan Sabancı ilk kez el ele! Yollarına güller döktü

Özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Hande Erçel Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla olay oldu. Bir süre ilişkilerini gözlerden uzak yaşayan ikili, Paris dönüşü kamera karşısına geçerek birlikteliklerini ilan etti. Paris sonrası kuzey ışıklarını izlemek için Finlandiya'ya giden ikili, yine havalimanında görüntülendi. Gazeteciler bu kez Hakan Sabancı ve Hande Erçel'i el ele görüntüledi. Finlandiya tatilinde Hakan Sabancı'nın Hande Erçel'in yollarına gül döktüğü öğrenildi. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 14.03.2023 11:01
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Hande Erçel ve Hakan Sabancı ilk kez el ele! Yollarına güller döktü

Son yılların en popüler oyuncularından olan Hande Erçel özel hayatıyla da gündemden düşmedi. Güzel oyuncu Kerem Bürsin ve Kaan Yıldırım aşkı sonrası bu kez gönlünü Hakan Sabancı'ya kaptırdı.

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Hande Erçel ve Hakan Sabancı ilk kez el ele! Yollarına güller döktü

İlişkilerini bir süre gözlerden uzakta yaşayan ikili Paris tatili dönüşü ilk kez birlikteliklerini ilan etmiş oldu.

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Hande Erçel ve Hakan Sabancı ilk kez el ele! Yollarına güller döktü

AŞKLARI BELGELENMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Paris'e giden ünlü çift, havalimanı dönüşünde birlikte görüntülenmiş ve aşkları belgelenmişti.

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Hande Erçel ve Hakan Sabancı ilk kez el ele! Yollarına güller döktü

FİNLANDİYA DÖNÜŞÜ GAZETECİLERE YAKALANDILAR

Paris tatili sonrası bu kez de kuzey ışıklarını görmek için Finlandiya'ya giden ikili, yine havalimanı dönüşü görüntülendi.

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Hande Erçel ve Hakan Sabancı ilk kez el ele! Yollarına güller döktü

İLK KEZ EL ELE GÖRÜNTÜLENDİLER

Hakan Sabancı ve Hande Erçel, ilk kez el ele kamera karşısına geçti.