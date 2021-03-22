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22 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Seren Serengil’den kötü haber! Hastalığı tekrarladı
Zayıflamak için geçirdiği mide ameliyatının ardından bağırsak ameliyatı olan Seren Serengil, 'Dumping Sendromu'na yakalanmıştı. Hızla kilo verdiği için bir süre hastanede yatan ve tedavi altına alınan Serengil'in durumu yeniden kötüleşti. Yeniden 46 kiloya düştüğünü belirten Serengil, takipçilerinden yardım istedi.
Giriş Tarihi: 22.03.2021 09:21 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021 09:22
Geçirdiği zayıflama ameliyatları sonrasından hızla kilo veren ve neredeyse ölümle burun buruna gelen Seren Serengil'den kötü haber geldi. Geçtiğimiz aylarda yaptığı "Ameliyat olmazsam yaza çıkmazmışım" açıklamasıyla sevenlerini korkutan 49 yaşındaki Seren Serengil sağlık durumu hakkında yeni bir paylaşımda bulundu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Zayıf olma uğruna geçirdiği ameliyat sonrası 70 kilodan 46 kiloya düşen Seren Serengil, "Kilo vermemi durduramıyoruz" demişti. Sonrasında "Doktorum bana bir serum hazırladı. 'Sero serumu', bu serum sadece bana özel" diyen Serengil sağlığının iyiye gittiğini kilo almaya başladığını söylemişti.
Ancak Seren Serengil'den üzen açıklama geldi. Durumunun kötüye gittiğini söyleyen ve yeniden 46 kiloya düştüğünü dile getiren Seren Serengil takipçilerinden yardım istedi. İşte 'Dumping Sendromu' ile mücadele eden Seren Serengil'in üzen açıklaması...
"HER YEMEKTEN SONRA SENDROM GEÇİRİYORUM"
Serengil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son bir haftada tekrar hastalığım geriledi ve 46 kiloya düştüm. Her yemekten sonra sendrom geçiriyorum, fenalaşıyorum. Baş dönmelerim, mide bulantılarım geçmiyor. Bu ameliyatı geçirip, benim gibi olanlar varsa, bunları yaşadıysam ve sonra geçiyor mu ve nasıl geçiyor? Bilgilendirebilirse çok memnun olurum." ifadelerini kullandı.
Beş yıl önce mide küçültme ameliyatı olan Serengil, o dönem hızla kilo vermeye başlamış hatta 3,5 ay gibi kısa bir sürede 25 kilo vermişti. Seren Serengil'e doktorları 'geri dönüşüm ameliyatı' olması gerektiğini söyledi. Bu operasyon sayesinde bağırsağın 'gastrik bypass ameliyatı' ile devre dışı bırakılan bölümü yeniden aktif hale getirildi.