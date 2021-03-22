Yeşilçam'ın unutulmazı Hababam Sınıfı filmindeki hata yıllar sonra fark edildi!

Yeşilçam'ın efsane film serisi olan Hababam Sınıfı'ndaki hata yıllar sonra fark edildi. Kemal Sunal, Münir Özkul, Tarık Akan, Adile Naşit, Halit Akçatepe gibi birçok yıldızın oynadığı filmde Damat Ferit ile ilgili bir sahnedeki çekim hatası yıllar sonra fark edildi. İşte birçok Yeşilçam filmindeki çekim hataları...