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22 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Yeşilçam'ın unutulmazı Hababam Sınıfı filmindeki hata yıllar sonra fark edildi! Yeşilçam'ın unutulmazı Hababam Sınıfı filmindeki hata yıllar sonra fark edildi!
Yeşilçam'ın efsane film serisi olan Hababam Sınıfı'ndaki hata yıllar sonra fark edildi. Kemal Sunal, Münir Özkul, Tarık Akan, Adile Naşit, Halit Akçatepe gibi birçok yıldızın oynadığı filmde Damat Ferit ile ilgili bir sahnedeki çekim hatası yıllar sonra fark edildi. İşte birçok Yeşilçam filmindeki çekim hataları...
Giriş Tarihi: 22.03.2021 09:35 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021 09:37
Ailesinden gizli, kimsesiz sevgilisi ile evlenen Ferit, bir de çocuk sahibi oluyor. Bu sahnede arkadaşları "Ferit bu sana hiç benzemiyor!" diyor.
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Ferit ise "Annesine çekmiş oğlum!" diye cevap veriyor!
Sürekli oğlunu görmeye gittiği için okuldan kaçan Ferit, sonunda Mahmut Hoca'ya durumu açıklamaya karar veriyor.
Mahmut Hocaya evli olduğunu söyleyen Ferit bir de "5 aylık kızım var" diyor.
Ölümünün yaklaştığını anlayan Cengiz Han, toprakları ve hazinesi için vârislerinin birbirlerine düşmelerini önlemek amacıyla bir plân yapar.