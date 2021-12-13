13 Aralık 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Seren Serengil’den korkutan haber! Son durumunu canlı yayında açıkladı: Ameliyat masasında kalabilir

Seren Serengil’den korkutan haber! Son durumunu canlı yayında açıkladı: Ameliyat masasında kalabilir

Sağlık sorunlarıyla boğuşan Seren Serengil'den korkutan haber geldi. Dumping sendromu nedeniyle organları iflas etmek üzere olan Serengil, canlı yayında son durumunu açıkladı. Ameliyat olmaya hazırlanan ünlü isim, 5 saat sürecek olan ameliyatın hayati risk taşıdığını ifade etti. Organlarına kan gitmediğini söyleyen Serengil, "Çok korkuyorum ameliyat masasında kalabilirsin dediler. Her şey kötü gidebilir" dedi.

Giriş Tarihi: 13.12.2021 16:25
  • 1
  • 23
Seren Serengil’den korkutan haber! Son durumunu canlı yayında açıkladı: Ameliyat masasında kalabilir

Fazla kilolarından kurtulmak için olduğu ameliyatların ardından dumping sendromuna yakalanan Seren Serengil'in durumu kötüleşti. Organları iflas etmek üzere olan ve ameliyat olmaya hazırlanan ünlü isim, son sağlık durumunu canlı yayında açıkladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 23
Seren Serengil’den korkutan haber! Son durumunu canlı yayında açıkladı: Ameliyat masasında kalabilir

Hafta sonunu hastanede geçiren ve günden güne eriyen Serengil geçtiğimiz gün ölüm riskinin olduğunu da söyleyerek herkesi korkuttu.

  • 3
  • 23
Seren Serengil’den korkutan haber! Son durumunu canlı yayında açıkladı: Ameliyat masasında kalabilir

Söylemezsem Olmaz sunucusu 'Seren Serengil'in sağlık durumu nasıl, öldü mü, yaşıyor mu, iyileşecek mi?' gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Apar topar hastaneye kaldırılınca merak edilen Serengil canlı yayında son durumunu açıkladı.

  • 4
  • 23
Seren Serengil’den korkutan haber! Son durumunu canlı yayında açıkladı: Ameliyat masasında kalabilir

"ZOR BİR AMELİYAT OLACAK"

Seren Serengil cuma günü 5 saat sürecek olan bir ameliyata gireceğini söyledi. Serengil açıklamasında "Erken ameliyat kararı alındı. Bir buçuk ay beslenecektim ama ilerleme olmadığı için beklemek doğru değilmiş. Cuma sabahı ameliyat oluyorum. Zor bir ameliyat olacağını söylediler yaptırmazsam da yavaş yavaş... Vücut kaldıramayabilir ama... Çok korkuyorum ameliyat masasında kalabilirsin dediler. Her şey kötü gidebilir. Kan organlara gitmiyor" dedi.

  • 5
  • 23
Seren Serengil’den korkutan haber! Son durumunu canlı yayında açıkladı: Ameliyat masasında kalabilir

GEÇTİĞİMİZ HAFTA KORKUTTU

Sunucu Seren Serengil, geçen yıl zayıflama uğruna geçirdiği ameliyat sonrası sağlık sorunları yaşamaya başlamıştı. 43,5 kiloya düşen, boyu dört santimetre kısalan, karaciğer, pankreas ve böbrek sorunları yaşayan Serengil, sürekli serum alıyor. Evinde dinlenen Seren Serengil paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.