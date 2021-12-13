Seren Serengil’den korkutan haber! Son durumunu canlı yayında açıkladı: Ameliyat masasında kalabilir

"ZOR BİR AMELİYAT OLACAK"

Seren Serengil cuma günü 5 saat sürecek olan bir ameliyata gireceğini söyledi. Serengil açıklamasında "Erken ameliyat kararı alındı. Bir buçuk ay beslenecektim ama ilerleme olmadığı için beklemek doğru değilmiş. Cuma sabahı ameliyat oluyorum. Zor bir ameliyat olacağını söylediler yaptırmazsam da yavaş yavaş... Vücut kaldıramayabilir ama... Çok korkuyorum ameliyat masasında kalabilirsin dediler. Her şey kötü gidebilir. Kan organlara gitmiyor" dedi.