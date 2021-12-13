13 Aralık 2021, Pazartesi
Seren Serengil’den korkutan haber! Son durumunu canlı yayında açıkladı: Ameliyat masasında kalabilir
Sağlık sorunlarıyla boğuşan Seren Serengil'den korkutan haber geldi. Dumping sendromu nedeniyle organları iflas etmek üzere olan Serengil, canlı yayında son durumunu açıkladı. Ameliyat olmaya hazırlanan ünlü isim, 5 saat sürecek olan ameliyatın hayati risk taşıdığını ifade etti. Organlarına kan gitmediğini söyleyen Serengil, "Çok korkuyorum ameliyat masasında kalabilirsin dediler. Her şey kötü gidebilir" dedi.
Giriş Tarihi: 13.12.2021 16:25
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