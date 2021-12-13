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Haberler Galeri Üç Kuruş’un Leyla’sı Aslıhan Malbora sosyal medyayı salladı! Beğeni ve yorum yağdı

Üç Kuruş’un Leyla’sı Aslıhan Malbora sosyal medyayı salladı! Beğeni ve yorum yağdı

Üç Kuruş'ta canlandırdığı 'Leyla' karakteriyle büyük beğeni toplayan Aslıhan Malbora, gündeme oturdu. Diziyle adını geniş kitlelere duyuran güzel oyuncu, rol arkadaşı Ekin Koç ile aralarındaki uyumla da dikkat çekti. Instagram hesabından paylaştığı pozlarla olay oldu. Takipçilerinden güzel oyuncuya beğeni ve yorum yağdı.

Giriş Tarihi: 13.12.2021 14:32 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021 14:33
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Üç Kuruş’un Leyla’sı Aslıhan Malbora sosyal medyayı salladı! Beğeni ve yorum yağdı

Üç Kuruş dizisiyle yeniden izleyici karşısına çıkan Aslıhan Malbora'nın yıldızı parladı. Adını geniş kitlelere duyuran güzel oyuncu, gündeme bomba gibi düştü.

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Üç Kuruş’un Leyla’sı Aslıhan Malbora sosyal medyayı salladı! Beğeni ve yorum yağdı

Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren Malbora, sosyal medya paylaşımlarıyla olay oldu.

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Üç Kuruş’un Leyla’sı Aslıhan Malbora sosyal medyayı salladı! Beğeni ve yorum yağdı

Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarıyla yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

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Üç Kuruş’un Leyla’sı Aslıhan Malbora sosyal medyayı salladı! Beğeni ve yorum yağdı

Aslıhan Malbora'nın yıllar içindeki değişimi ise herkesi şaşırttı. Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Üç Kuruş dizisinin Leyla'sı izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı.

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Üç Kuruş’un Leyla’sı Aslıhan Malbora sosyal medyayı salladı! Beğeni ve yorum yağdı

İşte başta Aslıhan Malbora olmak üzere birçok ünlü ismin zaman içindeki değişimleri.