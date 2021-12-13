Üç Kuruş’un Leyla’sı Aslıhan Malbora sosyal medyayı salladı! Beğeni ve yorum yağdı

Üç Kuruş'ta canlandırdığı 'Leyla' karakteriyle büyük beğeni toplayan Aslıhan Malbora, gündeme oturdu. Diziyle adını geniş kitlelere duyuran güzel oyuncu, rol arkadaşı Ekin Koç ile aralarındaki uyumla da dikkat çekti. Instagram hesabından paylaştığı pozlarla olay oldu. Takipçilerinden güzel oyuncuya beğeni ve yorum yağdı.