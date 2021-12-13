13 Aralık 2021, Pazartesi
Üç Kuruş’un Leyla’sı Aslıhan Malbora sosyal medyayı salladı! Beğeni ve yorum yağdı
Üç Kuruş'ta canlandırdığı 'Leyla' karakteriyle büyük beğeni toplayan Aslıhan Malbora, gündeme oturdu. Diziyle adını geniş kitlelere duyuran güzel oyuncu, rol arkadaşı Ekin Koç ile aralarındaki uyumla da dikkat çekti. Instagram hesabından paylaştığı pozlarla olay oldu. Takipçilerinden güzel oyuncuya beğeni ve yorum yağdı.
Giriş Tarihi: 13.12.2021 14:32 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021 14:33
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