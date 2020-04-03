Seren Serengil’den iddialara yanıt geldi! Yardımcısını darp edip ormana attı mı?

"HEPİMİZİ KORONA EDECEKSİN"

Dilekçede, 23 Mart 2020 tarihinde şüphelilerin evde olduğu saatte Gulnoza Mamatova'nın çok yorgun olduğunu, dinlenmeye ihtiyacı olduğunu ve haftalık izni için dışarı çıkacağını söylemesi üzerine, Seren Serengil'in 'Siz yabancılar yüzünden korona oluyoruz. Hasta mısın? Bize bulaştırdın, kaçıyorsun' dediğini anlatıldı.

