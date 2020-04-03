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Seren Serengil’den iddialara yanıt geldi! Yardımcısını darp edip ormana attı mı?
Ünlü sanatçı Seren Serengil, sevgilisi ve avukatı Esennur Ezgi hakkında şoke eden bir suç duyurusunda bulunuldu. Seren Serengil'in Özbekistan uyruklu yardımcısını koronavirüs nedeniyle darp ederek Beykoz'da ormana attığı iddia edildi. Sosyal medya hesaplarından da başka birinin başına gelmiş gibi yansıtacak paylaşımlarda bulunduklarına yönelik iddialar savcılığa taşındı. Serengil'den iddialara yanıt geldi.
Giriş Tarihi: 03.04.2020 12:27 Güncelleme Tarihi: 03.04.2020 12:30
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