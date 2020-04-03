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Seren Serengil’den iddialara yanıt geldi! Yardımcısını darp edip ormana attı mı?

Ünlü sanatçı Seren Serengil, sevgilisi ve avukatı Esennur Ezgi hakkında şoke eden bir suç duyurusunda bulunuldu. Seren Serengil'in Özbekistan uyruklu yardımcısını koronavirüs nedeniyle darp ederek Beykoz'da ormana attığı iddia edildi. Sosyal medya hesaplarından da başka birinin başına gelmiş gibi yansıtacak paylaşımlarda bulunduklarına yönelik iddialar savcılığa taşındı. Serengil'den iddialara yanıt geldi.

Giriş Tarihi: 03.04.2020 12:27 Güncelleme Tarihi: 03.04.2020 12:30
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Seren Serengil’den iddialara yanıt geldi! Yardımcısını darp edip ormana attı mı?

Seren Serengil ve erkek arkadaşı Mustafa Tohma hakkında yabancı uyruklu yardımcılarını darp ettikleri ve ormana götürerek bıraktıkları iddiasıyla Beykoz Cumhuriyet Başavcılığına şikayetçi olundu. Gündeme bomba gibi düşen son dakika magazin haberinin ardından Seren Serengil'den açıklama geldi.

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Seren Serengil’den iddialara yanıt geldi! Yardımcısını darp edip ormana attı mı?

Yabancı uyruklu Gulnoza Mamatova'nın avukatı Ali Çezik tarafından Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Türkiye'de oturma izni bulunan Özbekistan uyruklu Gulnoza Mamatova'nın Seren Serengil'in evinde ve yanında yaklaşık 2 aydır çalıştığı belirtildi.

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Seren Serengil’den iddialara yanıt geldi! Yardımcısını darp edip ormana attı mı?

Müştekinin şüpheli Seren Serengil'in yanında 2 hafta çalıştığı ve çalışma izni alamaması üzerine işi bıraktığının kaydedildiği dilekçede, Seren Serengil'in erkek arkadaşı Mustafa Tohma'nın müştekiyi arayarak, 'Seni çok beğeniyoruz, gel istediğin şartlarda tekrar çalışmaya başla' demesi üzerine müştekinin yeniden Seren Serengil'in yanında çalışmaya başladığı kaydedildi.

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Seren Serengil’den iddialara yanıt geldi! Yardımcısını darp edip ormana attı mı?

"HEPİMİZİ KORONA EDECEKSİN"

Dilekçede, 23 Mart 2020 tarihinde şüphelilerin evde olduğu saatte Gulnoza Mamatova'nın çok yorgun olduğunu, dinlenmeye ihtiyacı olduğunu ve haftalık izni için dışarı çıkacağını söylemesi üzerine, Seren Serengil'in 'Siz yabancılar yüzünden korona oluyoruz. Hasta mısın? Bize bulaştırdın, kaçıyorsun' dediğini anlatıldı.

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Seren Serengil’den iddialara yanıt geldi! Yardımcısını darp edip ormana attı mı?

Müştekinin ise hasta olmadığını söyleyerek, 'İşten ayrılıyorum' dediği belirtildi. Bunun üzerine Seren Serengil'in 'Siz hepimizi korona edeceksiniz' diyerek yardımcısına saldırdığı, saçından tutarak yere yatırdığı ve tekmelemeye başladığı kaydedildi.