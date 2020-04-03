03 Nisan 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri La Casa De Papel 5. sezon olacak mı? La Casa De Papel 4. sezonda neler yaşandı? Ekip içi gerilim yükseliyor!

La Casa De Papel 5. sezon olacak mı? La Casa De Papel 4. sezonda neler yaşandı? Ekip içi gerilim yükseliyor!

La Casa De Papel 5. sezon olacak mı? Milyonlarca izleyici tarafından yakından takip edilen La Casa De Papel dizisi 4. sezonuyla seyirci karşısına çıktı. Ekip içi gerilim yükseldiği yeni sezonun ardından 5. sezon olup olmayacağı merak edilmeye başlandı. Peki, La Casa De Papel 5. sezon olacak mı? La Casa De Papel 4. sezonda neler yaşandı? İşte La Casa De Papel 4. sezon bölüm özetleri...

Giriş Tarihi: 03.04.2020 12:40 Güncelleme Tarihi: 03.04.2020 12:56
  • 1
  • 10
La Casa De Papel 5. sezon olacak mı? La Casa De Papel 4. sezonda neler yaşandı? Ekip içi gerilim yükseliyor!

La Casa De Papel 4. sezonuyla Netflix'te seyircisinin karşısına çıktı. Dizinin merakla beklenen 4. sezonunun ardından izleyicilerin aklına takılan soru La Casa De Papel 5. sezon olacak mı sorusu oldu. La Casa De Papel'in 4. sezonunda ortalık karışıyor. Ekip içi gerilim yükseliyor. Grup içlerinden birinin uğradığı saldırının ardından sarsılıyor. Peki, La Casa De Papel 4. sezonda neler yaşandı? La Casa De Papel 5. sezon olacak mı? İşte İşte diziye dair merak edilen detaylar...

  • 2
  • 10
La Casa De Papel 5. sezon olacak mı? La Casa De Papel 4. sezonda neler yaşandı? Ekip içi gerilim yükseliyor!

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON OLACAK MI?

La Casa De Papel 4. yeni sezon 2 Nisan 2020 Perşembe günü izleyici karşısına çıktı. La Casa De Papel'in 5. sezonu için açıklama yapılmadı. Yeni sezon ile ilgili açıklama geldiğinde ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

  • 3
  • 10
La Casa De Papel 5. sezon olacak mı? La Casa De Papel 4. sezonda neler yaşandı? Ekip içi gerilim yükseliyor!

LA CASA DE PAPEL 4. SEZONDA NELER YAŞANDI?

4. sezon 1. bölüm özeti: Öfke ve üzüntü, ekip içindeki gerilimi yükseltir. Yas tutmakta olan Profesör, cüretkâr ve tehlikeli bir kaçma girişiminde bulunur.

  • 4
  • 10
La Casa De Papel 5. sezon olacak mı? La Casa De Papel 4. sezonda neler yaşandı? Ekip içi gerilim yükseliyor!

4. sezon 2. bölüm özeti: Palermo, yaptıklarıyla grubu şaşırtır. Sierra, sorguladığı kişiyi bir anlaşma yapmaya zorlar. Profesör, abisinin düğününü anımsar.

  • 5
  • 10
La Casa De Papel 5. sezon olacak mı? La Casa De Papel 4. sezonda neler yaşandı? Ekip içi gerilim yükseliyor!

4. sezon 3. bölüm özeti: Profesör'ün köstebeği, mesajını çadırdaki kişiye iletmeye çalışır. Denver'ın Monica ile Rio'nun dostluğu konusunda duyduğu kıskançlık daha da artar.