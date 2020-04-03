La Casa De Papel 5. sezon olacak mı? La Casa De Papel 4. sezonda neler yaşandı? Ekip içi gerilim yükseliyor!

La Casa De Papel 5. sezon olacak mı? Milyonlarca izleyici tarafından yakından takip edilen La Casa De Papel dizisi 4. sezonuyla seyirci karşısına çıktı. Ekip içi gerilim yükseldiği yeni sezonun ardından 5. sezon olup olmayacağı merak edilmeye başlandı. Peki, La Casa De Papel 5. sezon olacak mı? La Casa De Papel 4. sezonda neler yaşandı? İşte La Casa De Papel 4. sezon bölüm özetleri...