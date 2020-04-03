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Serdar Ortaç ve Demet Akalın birbirine girdi! O sözlerine yanıt verdi

Corona virüsün Türkiye'yi etkisi altına almasının ardından sosyal mesafeyi korumak adına ünlü isimler de kendilerini eve kapadılar. Geçtiğimiz günlerde her daim lüks yaşamalarıyla konuşulan ancak şu sıralar evden dışarı çıkamayan isimlere gönderme yapan Serdar Ortaç'ın sözlerine alınan Demet Akalın, Ortaç'ın yaptığı göndermeye cevap vermiş "Kumarda giden evler, villalar zamanında virüs yoktu. Boş yapmayın" şeklinde konuştu. Akalın'ın çıkışına Serdar Ortaç'tan bir yanıt daha geldi.

Giriş Tarihi: 03.04.2020 11:58 Güncelleme Tarihi: 03.04.2020 12:06
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Serdar Ortaç ve Demet Akalın birbirine girdi! O sözlerine yanıt verdi

Magazin dünyasının ünlü isimleri, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle önlem amaçlı eve kapandı. Geçtiğimiz günlerde bir süredir aşk yaşadığı Seçil Gür ile yollarını ayıran Serdar Ortaç ise dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

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Serdar Ortaç ve Demet Akalın birbirine girdi! O sözlerine yanıt verdi

Lüks yaşamlarıyla konuşulan ancak şu sıralar evden dışarı çıkamayan isimlere gönderme yapan Ortaç, paylaşımına şu notu düştü:

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Serdar Ortaç ve Demet Akalın birbirine girdi! O sözlerine yanıt verdi

"ARTIK SEN DE HERKES GİBİSİN"

Şimdi daha çok ayakkabın olsa, daha çok çantan, binlerce ceketin, harcayamayacak kadar paran... Nereye gideceksin? Nerede giyeceksin? Artık sen de herkes gibisin.

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Serdar Ortaç ve Demet Akalın birbirine girdi! O sözlerine yanıt verdi

DEMET'TEN SERDAR'A OLAY SÖZLER

Bir dönem kumar alışkanlığı ile gündemden düşmeyen Serdar Ortaç'ın bu paylaşımına ise Demet Akalın'dan yanıt gecikmedi.

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Serdar Ortaç ve Demet Akalın birbirine girdi! O sözlerine yanıt verdi

"Boş yapmayın" diyen Akalın, konuyla ilgili şunları söyledi: