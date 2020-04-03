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Serdar Ortaç ve Demet Akalın birbirine girdi! O sözlerine yanıt verdi
Corona virüsün Türkiye'yi etkisi altına almasının ardından sosyal mesafeyi korumak adına ünlü isimler de kendilerini eve kapadılar. Geçtiğimiz günlerde her daim lüks yaşamalarıyla konuşulan ancak şu sıralar evden dışarı çıkamayan isimlere gönderme yapan Serdar Ortaç'ın sözlerine alınan Demet Akalın, Ortaç'ın yaptığı göndermeye cevap vermiş "Kumarda giden evler, villalar zamanında virüs yoktu. Boş yapmayın" şeklinde konuştu. Akalın'ın çıkışına Serdar Ortaç'tan bir yanıt daha geldi.
Giriş Tarihi: 03.04.2020 11:58 Güncelleme Tarihi: 03.04.2020 12:06
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