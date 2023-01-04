04 Ocak 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yeni yıldan aşk dilemişti! Selen Görgüzel eski eşi Hamdi Alkan ile yakalandı

Yeni yıldan aşk dilemişti! Selen Görgüzel eski eşi Hamdi Alkan ile yakalandı

Selen Görgüzel ve Hamdi Alkan'ın 8 yıllık evliliği geçtiğimiz mart ayında sona erdi. Boşanma sonrası yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Görgüzel yılbaşında gecesi sahneye çıkmış, yeni yıldan aşk dilemişti. Ünlü isim boşanmalarının üzerinden 10 ay geçtikten sonra eski eşi Hamdi Alkan'a kameralara yakalandı. Birlikte alışveriş yapan ikili gazetecileri fark edince şaşkınlık yaşadı. Açıklama yapan Alkan ve Görgüzel'in sürpriz buluşmasının nedeni de ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 04.01.2023 13:51
  • 1
  • 10
Yeni yıldan aşk dilemişti! Selen Görgüzel eski eşi Hamdi Alkan ile yakalandı

Selen Görgüzel yeni yılı Bahçeşehir'de bir mekanda sahne alarak karşılamıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Yeni yıldan aşk dilemişti! Selen Görgüzel eski eşi Hamdi Alkan ile yakalandı

Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Görgüzel, bir muhabirin "2022 yılı sizin için nasıl geçti?" sorusuna "2022 benim bu zaman kadar ektiğim tohumların filizlenme yılı oldu" dedi.

  • 3
  • 10
Yeni yıldan aşk dilemişti! Selen Görgüzel eski eşi Hamdi Alkan ile yakalandı

"AŞK DİLİYORUM"

2023 yılındaki beklentilerinden bahseden Görgüzel, "Önce sağlık diliyorum. Tabi ki sonra kariyer ve aşk diliyorum. Aynı zamanda bunun yılın tecrübesinin artık meyvelerini yiyeceğim bir yıl olur inşallah, birde peşine güzel bir aşk gelirse harika olur" şeklinde konuştu.

  • 4
  • 10
Yeni yıldan aşk dilemişti! Selen Görgüzel eski eşi Hamdi Alkan ile yakalandı

ESKİ EŞLER YAN YANA

Sekiz yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak sonlandıran Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel, önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı.

  • 5
  • 10
Yeni yıldan aşk dilemişti! Selen Görgüzel eski eşi Hamdi Alkan ile yakalandı

Öğle saatlerinde birlikte AVM'ye gelen Alkan ve Görgüzel, İstinye Pazarı katında bir mağazadan çıkarken görüntülendi.