04 Ocak 2023, Çarşamba
Yeni yıldan aşk dilemişti! Selen Görgüzel eski eşi Hamdi Alkan ile yakalandı
Selen Görgüzel ve Hamdi Alkan'ın 8 yıllık evliliği geçtiğimiz mart ayında sona erdi. Boşanma sonrası yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Görgüzel yılbaşında gecesi sahneye çıkmış, yeni yıldan aşk dilemişti. Ünlü isim boşanmalarının üzerinden 10 ay geçtikten sonra eski eşi Hamdi Alkan'a kameralara yakalandı. Birlikte alışveriş yapan ikili gazetecileri fark edince şaşkınlık yaşadı. Açıklama yapan Alkan ve Görgüzel'in sürpriz buluşmasının nedeni de ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 04.01.2023 13:51
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