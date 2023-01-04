Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'u Alp Eren Khamis delikanlı oldu! Son hali mankenlere taş çıkardı

Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'u Alp Eren Khamis delikanlı oldu. Dizide annesini canlandıran Zeyno Günen ile sık sık bir araya gelen ve şimdilerde 19 yaşına gelen Alp Eren Khamis sosyal medyada ilgi odağı oldu. Spor salonundan çıkmayan genç oyuncu mankenlere taş çıkardı. İşte Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'u Alp Eren Khamis'in son hali...