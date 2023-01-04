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Haberler Galeri Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'u Alp Eren Khamis delikanlı oldu! Son hali mankenlere taş çıkardı

Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'u Alp Eren Khamis delikanlı oldu! Son hali mankenlere taş çıkardı

Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'u Alp Eren Khamis delikanlı oldu. Dizide annesini canlandıran Zeyno Günen ile sık sık bir araya gelen ve şimdilerde 19 yaşına gelen Alp Eren Khamis sosyal medyada ilgi odağı oldu. Spor salonundan çıkmayan genç oyuncu mankenlere taş çıkardı. İşte Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'u Alp Eren Khamis'in son hali...

Giriş Tarihi: 04.01.2023 12:23 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023 12:23
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Çocuklar Duymasın’ın Beton Orçun’u Alp Eren Khamis delikanlı oldu! Son hali mankenlere taş çıkardı

Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı Beton Orçun karakteriyle ekranın sevilen çocuk oyuncularından olan Alp Eren Khamis, şimdilerde genç bir delikanlı oldu.

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Çocuklar Duymasın’ın Beton Orçun’u Alp Eren Khamis delikanlı oldu! Son hali mankenlere taş çıkardı

19 yaşına gelen Alp Eren Khamis'in son hali dikkat çekti. Mankenlere taş çıkaran Alp Eren Khamis 'yok artık' dedirtti.

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Çocuklar Duymasın’ın Beton Orçun’u Alp Eren Khamis delikanlı oldu! Son hali mankenlere taş çıkardı

İşte Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u Alp Eren Khamis'in son hali...

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Çocuklar Duymasın’ın Beton Orçun’u Alp Eren Khamis delikanlı oldu! Son hali mankenlere taş çıkardı

Öyle Bir Geçer Zaman Ki - Emir Berke Zincidi

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Çocuklar Duymasın’ın Beton Orçun’u Alp Eren Khamis delikanlı oldu! Son hali mankenlere taş çıkardı

Öyle Bir Geçer Zaman Ki - Emir Berke Zincidi