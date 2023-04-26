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Hamdi Alkan 4 ayda 44 kilo verdi! Zayıflama sırrı ortaya çıktı

Hamdi Alkan son haliyle şaşkına çevirdi. Selen Görgüzel'le 8 yıllık evliliğini sonlandırmasının ardından gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başlayan Alkan sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. 56 yaşındaki yönetmenin fit hali dikkat çekti. 1 yıllık sürede kendine bakmayı ihmal etmeyen Alkan'ın yeni halini görenler tanıyamadı. İşte 4 ayda 44 kilo veren Hamdi Alkan'ın zayıflama sırrı...

Giriş Tarihi: 26.04.2023 10:36 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 10:36
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Hamdi Alkan 4 ayda 44 kilo verdi! Zayıflama sırrı ortaya çıktı

Selen Görgüzel ile 8 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandıran ünlü yönetmen özel hayatı kadar verdiği kilolarla da gündeme geliyor. 56 yaşındaki Hamdi Alkan 4 ay içinde 149 kilodan 96'ya düştü.

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Hamdi Alkan 4 ayda 44 kilo verdi! Zayıflama sırrı ortaya çıktı

Alkan'ın son halini görenler ise gözlerine inanamadı. Zayıflığıyla ve tarzıyla dikkat çeken Alkan sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

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Hamdi Alkan 4 ayda 44 kilo verdi! Zayıflama sırrı ortaya çıktı

Alkan'ın takipçileri paylaştığı pozların altına "Gittikçe gençleşiyor." ve "Bu adama boşanma yaramış." gibi yorumlarda bulundu.

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Hamdi Alkan 4 ayda 44 kilo verdi! Zayıflama sırrı ortaya çıktı

İşte 56 yaşındaki Hamdi Alkan'ın gençlere taş çıkaran son hali...

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Hamdi Alkan 4 ayda 44 kilo verdi! Zayıflama sırrı ortaya çıktı

HAMDİ ALKAN'IN ZAYIFLAMA SIRRI

Yıllar önce verdiği bir röportajda zayıflama sürecini anlatan Alkan, 140 kilo olduğu dönemde sağlık sorunları yaşamaya başladığını bu sebeple de tüp mide ameliyatı olduğunu açıkladı.