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Hamdi Alkan 4 ayda 44 kilo verdi! Zayıflama sırrı ortaya çıktı
Hamdi Alkan son haliyle şaşkına çevirdi. Selen Görgüzel'le 8 yıllık evliliğini sonlandırmasının ardından gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başlayan Alkan sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. 56 yaşındaki yönetmenin fit hali dikkat çekti. 1 yıllık sürede kendine bakmayı ihmal etmeyen Alkan'ın yeni halini görenler tanıyamadı. İşte 4 ayda 44 kilo veren Hamdi Alkan'ın zayıflama sırrı...
Giriş Tarihi: 26.04.2023 10:36Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 10:36