Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
16 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Cenk Küpeli’den Demet Şener’e sürpriz ziyaret! Boşanmanın ardından... Cenk Küpeli’den Demet Şener’e sürpriz ziyaret! Boşanmanın ardından...
Demet Şener ve Cenk Küpeli, 19 aylık evliliklerini geçtiğimiz günlerde sonlandırmıştı. Yaşadıkları anlaşmazlıklar nedeniyle ayrıldıklarını açıklayan çift arasında sürpriz gelişme yaşandı. Cenk Küpeli, Şener'i boşanmadan önce birlikte oturdukları evde ziyaret etti.
Giriş Tarihi: 16.01.2021 10:53 Güncelleme Tarihi: 16.01.2021 10:53
Cenk Küpeli, Demet Şener'i boşanmadan önce birlikte oturdukları evde ziyaret etti. Genç işadamı, ayrıldığı eşinin Maltese Terrier cinsi köpeğini de geri getirdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Evliliklerini sürpriz bir kararla sonlandıran Cenk Küpeli ve Demet Şener, önceki gün bir aradaydı.
YARDIMCISINI YOLLADI
Küpeli, 19 aylık evliliği sona erince eşyalarını toplayıp ayrıldığı İstinye'deki evde boşandığı eşini ziyaret etti.
İşadamı, yanında Şener'in Maltese Terrier cinsi köpeğini de getirdi. Köpeği araçtan Demet Şener'in yardımcısı aldı.
"HER ZAMAN GELEBİLİR"
Demet Şener ziyaretin ardından Emirgan'da görüntülendi. Eski manken, ayrıldığı eşinin ziyaretiyle ilgili sorulara şöyle yanıt verdi: