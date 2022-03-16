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Bensu Soral ve Hakan Baş çiftinden flaş ayrılık açıklaması

3 yıl önce görkemli bir düğünle nikah masasına oturan Bensu Soral ve Hakan Baş, boşanacakları iddialarıyla gündeme gelmişti. Evliliklerinde kriz olduğunu açıklayan Soral, "Evliliği kurtarmak için çabalıyoruz, hâlâ bir karar veremedik" ifadelerini kullanmıştı. Aralarındaki krizi çözdükten sonra iş insanı Hakan Baş ile evliliğine ikinci bir şans veren güzel oyuncu, önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Yeni projesi hakkında konuşan oyuncu, evliliği hakkında da konuştu.

Giriş Tarihi: 16.03.2022 09:08 Güncelleme Tarihi: 16.03.2022 09:08
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Bensu Soral ve Hakan Baş çiftinden flaş ayrılık açıklaması

Bensu Soral ve iş insanı Hakan Baş 2018 yılında görkemli bir törenle nikah masasına oturmuştu.

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Bensu Soral ve Hakan Baş çiftinden flaş ayrılık açıklaması

Fakat gözde çiftin evliliği son zamanlarda ciddi bir sınav verdi

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Bensu Soral ve Hakan Baş çiftinden flaş ayrılık açıklaması

"HASSAS BİR SÜREÇTEYİZ"

Geçtiğimiz günlerde "Evliliğimizle ilgili hassas bir süreçteyiz. Zamana ihtiyacımız var" diyen çiftten Hakan Baş, "Bensu ile uyuşamadığımızı düşündüğümüz bazı konulardan dolayı yaklaşık bir aydır çalkantılı bir dönem geçirdiğimiz doğru.

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Bensu Soral ve Hakan Baş çiftinden flaş ayrılık açıklaması

"DIŞARIDAN GELEN YANLIŞ YORUMLAR SÜRECİ DAHA DA ZORA SOKUYOR"

Bir yandan da toparlamak için karşılıklı çaba sarf ediyoruz. Dışarıdan gelen yanlış yorumlar süreci daha da zora sokuyor. Hassasiyet rica ediyoruz" açıklamasını yapmıştı.

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Bensu Soral ve Hakan Baş çiftinden flaş ayrılık açıklaması

YENİ YILA PARİS'TE GİRDİLER

Soral ve Baş aralarındaki buzları eritti. Çift, yeni yılı Paris'te karşıladı.