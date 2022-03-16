Bensu Soral ve Hakan Baş çiftinden flaş ayrılık açıklaması

3 yıl önce görkemli bir düğünle nikah masasına oturan Bensu Soral ve Hakan Baş, boşanacakları iddialarıyla gündeme gelmişti. Evliliklerinde kriz olduğunu açıklayan Soral, "Evliliği kurtarmak için çabalıyoruz, hâlâ bir karar veremedik" ifadelerini kullanmıştı. Aralarındaki krizi çözdükten sonra iş insanı Hakan Baş ile evliliğine ikinci bir şans veren güzel oyuncu, önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Yeni projesi hakkında konuşan oyuncu, evliliği hakkında da konuştu.