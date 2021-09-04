04 Eylül 2021, Cumartesi
Seren Serengil Gülben Ergen kavgasında yeni perde! Sosyal medyada olay paylaşım
Seren Serengil ve Gülben Ergen'in uzun yıllardır süren kavgasında yeni gelişme yaşandı. Kanlı bıçaklı düşman olan ve bir süre önce mahkemelik olan ikili, yeniden karşı karşıya geldi. Ergen, Kuruçeşme'de vereceği konser öncesi, "Dostlar sahneden, düşmanlarım evden izleyecekler" sözleriyle üstü kapalı olarak Seren Serengil'e gönderme yaptı. Bu sözlerin altında kalmayan Seren Serengil'den ise zehir zemberek bir paylaşım geldi.
Giriş Tarihi: 04.09.2021 17:00 Güncelleme Tarihi: 04.09.2021 17:14
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