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Seren Serengil Gülben Ergen kavgasında yeni perde! Sosyal medyada olay paylaşım

Seren Serengil ve Gülben Ergen'in uzun yıllardır süren kavgasında yeni gelişme yaşandı. Kanlı bıçaklı düşman olan ve bir süre önce mahkemelik olan ikili, yeniden karşı karşıya geldi. Ergen, Kuruçeşme'de vereceği konser öncesi, "Dostlar sahneden, düşmanlarım evden izleyecekler" sözleriyle üstü kapalı olarak Seren Serengil'e gönderme yaptı. Bu sözlerin altında kalmayan Seren Serengil'den ise zehir zemberek bir paylaşım geldi.

Giriş Tarihi: 04.09.2021 17:00 Güncelleme Tarihi: 04.09.2021 17:14
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Seren Serengil Gülben Ergen kavgasında yeni perde! Sosyal medyada olay paylaşım

Gülben Ergen ile Seren Serengil arasındaki sular durulmuyor. Yıllardır kavgalı olan ikili, her fırsatta birbirlerine gönderme yapmaktan geri kalmıyor.

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Seren Serengil Gülben Ergen kavgasında yeni perde! Sosyal medyada olay paylaşım

17 Eylül'de Kuruçeşme'de konser verecek olan Gülben Ergen, "Dostlar sahneden, düşmanlarım evden izleyecekler" diyerek üstü kapalı bir şekilde Seren Serengil'i hedef aldı.

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Seren Serengil Gülben Ergen kavgasında yeni perde! Sosyal medyada olay paylaşım

SERENGİL'DEN ŞOK SÖZLER

Bu paylaşım sonrası Serengil'den de Ergen'e yanıt gecikmedi. Seren Serengil, şunları dile getirdi:

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Seren Serengil Gülben Ergen kavgasında yeni perde! Sosyal medyada olay paylaşım

"Ya seni kim ne yapsın? Yaz boyunca toplasan 3 yerde sahne aldın. Konser sanatçısı değilsin! Günay Sahnesi'nden bile kovuldun. Seda Sayan'a şükret. O araya girmiş işte! Milletin yüzlerce kez çıktığı yerde sen bir kişiyi devreye sokarak anca bir kere sahne alırsın."

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Seren Serengil Gülben Ergen kavgasında yeni perde! Sosyal medyada olay paylaşım

Sözlerini sürdüren Serengil, "İnsanlar sahneye çıkmak için gerçekten teklif aldığını düşenecekler. Sen selülitli bacaklarını salla da erisin evli adam avcısı!" diyerek şoke etti.