"Deryaları yerinden sarsacak" Dengeleri değiştirip, iliklere işleyecek! Top tüfek devreye girdi...
Tarihi dizileriyle adından söz ettiren TRT 1, yeni sezona iddialı girmeye hazırlanıyor. Merakla beklenen dizisinin ilk bölümü için tanıtımlar gelmeye başladı. Sosyal medyada dikkatleri üzerine çeken dizinin ilk bölümü heyecanla bekleniyor. Başrollerinde; Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe ve Pelin Akil'in yer aldığı dizi Barbaros kardeşlerin hikayesini konu alacak. Dizinin ilk bölüm tarihi ise merak edilen konular arasında yer alıyor.
Giriş Tarihi: 04.09.2021
23:06 Güncelleme Tarihi: 04.09.2021
23:06
"Deryaları yerinden sarsacak" Dengeleri değiştirip, iliklere işleyecek. Top tüfek devreye girdi. Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatının konu edineceği Barbaroslar dizisinin ilk sezon bölümü heyecanla bekleniyor. Akdeniz'i Türk gölü haline getiren kahramanların hikayesini konu edinen TRT 1'in Es Film imzalı dizisi Barbaroslar, tarihi dizi severler tarafından dört gözle bekleniyor. Diriliş Ertuğrul dizisinde gösterdiği performans ile akıllara kazınan Engin Altan Düzyatan'ın performansı merakla bekleniyor. Diziyi takip etmek isteyenler yayımlanan tanıtımları merakla takip ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Türk denizcilik tarihinin efsane karakterleri Barbaros Hayreddin Paşa ve kardeşlerinin hikayesinin anlatıldığı TRT 1 dizisi Barbaroslar, seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.
Akdeniz'i Türk gölü haline getiren kahramanların hikayesini Barbaroslar'ın ilk bölümü 16 Eylül Perşembe günü saat 20.00 TRT 1'de yayınlanacak.
BARBAROSLAR DİZİSİ OYUNCULARI
Senaryosunu Cüneyt Aysan, Ozan Aksungur ve Oğuz Ayaz'ın kaleme aldığı Barbaroslar dizisinin kadrosunda Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yetkin Dikinciler ve Caner Topçu'nun yer alıyor.
Dizide Engin Altan Düzyatan, Barbaros Hayrettin Paşa'nın ağabeyi olan Oruç Reis'i canlandırırken, Hayrettin Paşa'ya ise yeni başarılı bir oyuncu Ulaş Tuna Astepe hayat veriyor.