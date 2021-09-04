"Deryaları yerinden sarsacak" Dengeleri değiştirip, iliklere işleyecek. Top tüfek devreye girdi. Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatının konu edineceği Barbaroslar dizisinin ilk sezon bölümü heyecanla bekleniyor. Akdeniz'i Türk gölü haline getiren kahramanların hikayesini konu edinen TRT 1'in Es Film imzalı dizisi Barbaroslar, tarihi dizi severler tarafından dört gözle bekleniyor. Diriliş Ertuğrul dizisinde gösterdiği performans ile akıllara kazınan Engin Altan Düzyatan'ın performansı merakla bekleniyor. Diziyi takip etmek isteyenler yayımlanan tanıtımları merakla takip ediyor.