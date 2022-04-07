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Seren Serengil filtreyi abarttı Demet Akalın kendisini tanıyamadı: Bu ben miyim?

Yaşadığı sağlık sorunlarını yavaş yavaş atlatan Seren Serengil, yeni yaşını evinde yaptığı bir partiyle kutladı. Doğum gününe daha önce küs olduğu Ece Erken ve Demet Akalın da katıldı. Beraber verdikleri pozu sosyal medyada paylaşan Serengil filtreyi abartınca alay konusu oldu. Arkadaşlarından doğum gününü fotoğraflarını isteyen Akalın, kendisini görünce 'bu ben miyim' tepkisini verdi.

Giriş Tarihi: 07.04.2022 09:28 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022 09:28
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Seren Serengil filtreyi abarttı Demet Akalın kendisini tanıyamadı: Bu ben miyim?

Zayıflık uğruna bıçak altına yattığından bu yana sağlık problemleriyle boğuşan ve 43,5 kiloya kadar düşüp, operasyon geçirmek zorunda kalan Seren Serengil zor günleri geride bıraktı.

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Seren Serengil filtreyi abarttı Demet Akalın kendisini tanıyamadı: Bu ben miyim?

Uzun yıllar sonra sahnelere dönen Seren Serengil, "17 yıl sonra zor bir işi başardım. Artık yeni nesle de hitap ettiğimi düşünüyorum. Bu akşam Yeni Gazino yoğun kar yağışına rağmen tıklım tıklım ve beni çok sevindirende bu. Salon Birleşmiş Milletler gibi. Amerika'dan gelen var, Almanya'dan gelen var, Belçika ve Hollanda'dan gelen var. Daha büyük bir mutluluk hayal edemiyorum şu an" ifadeleriyle yaşadığı heyecanı paylaşmıştı.

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Seren Serengil filtreyi abarttı Demet Akalın kendisini tanıyamadı: Bu ben miyim?

SEREN SERENGİL 51 YAŞINDA!

51 yaşına giren Seren Serengil doğum gününü evinde kutladı. Kutlamada bir süre önce eşini kaybeden Ece Erken de vardı. Ece Erken ve zor günlerinde onu yalnız bırakmayan Demet Akalın doğum gününde beraber poz verdi.

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Seren Serengil filtreyi abarttı Demet Akalın kendisini tanıyamadı: Bu ben miyim?

"KİMSE KİMSEYE BENZEMİYOR"

Serengil, ikili ve çocuklarıyla verdiği pozu filtreden geçirerek paylaştı. Paylaşım sosyal medyada olay oldu. Filtre ve photoshop'u abartan Seren Serengil alay konusu oldu.

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Seren Serengil filtreyi abarttı Demet Akalın kendisini tanıyamadı: Bu ben miyim?

Fotoğrafa "Kimse kimseye benzemiyor", "Demet'i tanıyamadım", "Filtreye gel hiçbiri kendine benzememiş" yorumları yağdı.