Seren Serengil filtreyi abarttı Demet Akalın kendisini tanıyamadı: Bu ben miyim?

Uzun yıllar sonra sahnelere dönen Seren Serengil, "17 yıl sonra zor bir işi başardım. Artık yeni nesle de hitap ettiğimi düşünüyorum. Bu akşam Yeni Gazino yoğun kar yağışına rağmen tıklım tıklım ve beni çok sevindirende bu. Salon Birleşmiş Milletler gibi. Amerika'dan gelen var, Almanya'dan gelen var, Belçika ve Hollanda'dan gelen var. Daha büyük bir mutluluk hayal edemiyorum şu an" ifadeleriyle yaşadığı heyecanı paylaşmıştı.