07 Nisan 2022, Perşembe
Seren Serengil filtreyi abarttı Demet Akalın kendisini tanıyamadı: Bu ben miyim?
Yaşadığı sağlık sorunlarını yavaş yavaş atlatan Seren Serengil, yeni yaşını evinde yaptığı bir partiyle kutladı. Doğum gününe daha önce küs olduğu Ece Erken ve Demet Akalın da katıldı. Beraber verdikleri pozu sosyal medyada paylaşan Serengil filtreyi abartınca alay konusu oldu. Arkadaşlarından doğum gününü fotoğraflarını isteyen Akalın, kendisini görünce 'bu ben miyim' tepkisini verdi.
Giriş Tarihi: 07.04.2022 09:28 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022 09:28
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