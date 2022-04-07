07 Nisan 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Özcan Deniz ve ailesinden Feyza Aktan’a bir darbe daha! 2 yıl hapsi isteniyor!

Özcan Deniz ve ailesinden Feyza Aktan’a bir darbe daha! 2 yıl hapsi isteniyor!

Özcan Deniz ile olaylı şekilde ayrılan Feyza Aktan'a bir darbe de eski kaynından geldi. Şarkıcının abisi Ercan Deniz, kendisine ait araç kiralama şirketinden aldığı aracı geri getirmediği gerekçesiyle Aktan'dan şikayetçi oldu. 'Araç bana Özcan Deniz'in hediyesidir' diyen Aktan hakkında, aracı iade etmeyerek hukuka aykırı şekilde kullanmaya devam ettiği gerekçesiyle 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Giriş Tarihi: 07.04.2022 09:01 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022 09:02
  • 1
  • 10
Özcan Deniz ve ailesinden Feyza Aktan’a bir darbe daha! 2 yıl hapsi isteniyor!

Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, 2016'da aşk yaşadığı Feyza Aktan ile aynı yıl Mart ayında nikâh masasına oturmuştu. Ünlü çiftin oğulları Kuzey, 30 Nisan 2018'de dünyaya gelmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Özcan Deniz ve ailesinden Feyza Aktan’a bir darbe daha! 2 yıl hapsi isteniyor!

Çift, şiddetli geçimsizlik iddialarıyla 2019 yılında anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı. Aktan, ünlü oyuncuyla evli olduğu yıllarda Özcan Deniz'in kardeşi Ercan Deniz'İn sahibi, olduğu DNZ araç kiralama şirketine ait bir aracı kullanmaya başladı. DNZ filo yetkilileri Özcan Deniz ile boşanan Aktan'ın kullanımında olan aracın iadesi için Aktan'a noter aracılığıyla ihtarname çekerek, aracın iadesi istedi.

  • 3
  • 10
Özcan Deniz ve ailesinden Feyza Aktan’a bir darbe daha! 2 yıl hapsi isteniyor!

ARACI İADE ET İHTARI

İhtarname sonrası Aktan, karşı bir ihtarname göndererek, aracın tün giderlerinin Özcan Deniz tarafından karşılanması gerektiği, Deniz'in şirket yetkilisi olduğu ve bu şirket aracılığıyla aracın kendi kullanımına tahsis edildiğini kaydetti.

  • 4
  • 10
Özcan Deniz ve ailesinden Feyza Aktan’a bir darbe daha! 2 yıl hapsi isteniyor!

Aracın, protokol sonrası İstanbul Aile Mahkemesi tarafından kendisine tahsis edildiğini ifade eden Aktan, aracı teslim etmeyeceğini beyan etti.

  • 5
  • 10
Özcan Deniz ve ailesinden Feyza Aktan’a bir darbe daha! 2 yıl hapsi isteniyor!

Bunun üzerine DNZ şirket yetkilileri olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusuna bulundu. Filo, aracı bir günlüğüne kullanımına tahsis ettiklerini, Aktan'ın araçta hasar oluşmasına neden olduğu, Bodrum'da bulunan aracın kolluk güçleri tarafından el konularak kendilerine iade edilmesini talep etti.