Özcan Deniz ve ailesinden Feyza Aktan’a bir darbe daha! 2 yıl hapsi isteniyor!

Özcan Deniz ile olaylı şekilde ayrılan Feyza Aktan'a bir darbe de eski kaynından geldi. Şarkıcının abisi Ercan Deniz, kendisine ait araç kiralama şirketinden aldığı aracı geri getirmediği gerekçesiyle Aktan'dan şikayetçi oldu. 'Araç bana Özcan Deniz'in hediyesidir' diyen Aktan hakkında, aracı iade etmeyerek hukuka aykırı şekilde kullanmaya devam ettiği gerekçesiyle 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.