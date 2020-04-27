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Serdar Ortaç’tan yıllar sonra Ebru Gündeş itirafı
Son günlerde yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren Serdar Ortaç'tan yıllar sonra Ebru Gündeş itirafı geldi. Ortaç Ali Eyüboğlu ile İlkay Buharalı'nın YouTube'da canlı yayınlanan "Magazin Noteri" programına konuk oldu. Bir dönem çok yakın arkadaş olduğu Ebru Gündeş ile neden konuşmadıklarını anlatan Ortaç, Demet Akalın'ı aralarını bozmakla suçladı.
Giriş Tarihi: 27.04.2020 11:13 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020 11:20
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