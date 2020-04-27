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Kim Kardashian'ın sözde Ermeni soykırımı paylaşımına Demet Akalın'dan sert tepki!

Ne bir ses sanatçısı ne bir sporcu ne de oyuncu olmayan Kim Kardashian, sözde Ermeni soykırımı konusuyla yeniden gündeme geldi. Instagram hesabından skandal bir paylaşıma imza atan Kardashian, paylaşımda Türklerin Ermenilere soykırım yaptığını iddia etti. Skandal paylaşıma Demet Akalın'dan sert tepki geldi.

Giriş Tarihi: 27.04.2020 11:35 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020 11:40
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Kim Kardashian'ın sözde Ermeni soykırımı paylaşımına Demet Akalın'dan sert tepki!

ABD'li şov yıldızı Kim Kardashian, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla yeni bir skandala imza attı. Ermeni kökenli Kim Kardashian sözde Ermeni soykırımı ile ilgili yaptığı paylaşımda Türklerin Ermenilere soykırım yaptığını iddia etti.

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Kim Kardashian'ın sözde Ermeni soykırımı paylaşımına Demet Akalın'dan sert tepki!

Kim Kardashian'ın skandal paylaşımına şarkıcı Demet Akalın sessiz kalmadı.

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Kim Kardashian'ın sözde Ermeni soykırımı paylaşımına Demet Akalın'dan sert tepki!

SKANDAL PAYLAŞIM

Ermeni asıllı Kim Kardashian, 167 milyon takipçili Instagram hesabından toplam 7 paylaşım yaparak Türklerin Ermenilere soykırım yaptığını söyledi. Kardashian, "Toplamda 1,5 milyon Ermeni öldürüldü. Osmanlı Türkleri, kadın ve çocukları da öldürdü" dedi.

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Kim Kardashian'ın sözde Ermeni soykırımı paylaşımına Demet Akalın'dan sert tepki!

İLK TEPKİ DEMET AKALIN'DAN GELDİ

Kardashian'ın sözde Ermeni soykırımı ile ilgili paylaşımına ilk tepki Demet Akalın'dan geldi. Akalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

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Kim Kardashian'ın sözde Ermeni soykırımı paylaşımına Demet Akalın'dan sert tepki!

"Şöyle okkalı bir İngilizce ile yardım ettiğimiz ülkeleri yazsanıza Kim'i etiketleyeceğim. Biz barbar değiliz" dedi.