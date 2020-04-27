Kim Kardashian'ın sözde Ermeni soykırımı paylaşımına Demet Akalın'dan sert tepki!

Ne bir ses sanatçısı ne bir sporcu ne de oyuncu olmayan Kim Kardashian, sözde Ermeni soykırımı konusuyla yeniden gündeme geldi. Instagram hesabından skandal bir paylaşıma imza atan Kardashian, paylaşımda Türklerin Ermenilere soykırım yaptığını iddia etti. Skandal paylaşıma Demet Akalın'dan sert tepki geldi.