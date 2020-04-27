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Özgü Namal rekor ücretle setlere geri dönüyor!

Güzel oyuncu Özgü Namal, 6 yıl aranın ardından ekranlara dönme kararı aldı. 2014 yılında yayınlanan Merhamet dizisinde rol almasının ardından çocuklarını büyütmek için Muğla'da bir köye yerleşen Özgü Namal, yeniden projeleri kabul etmeye başladı. Güzel oyuncu, koronavirüs salgını öncesi bir sinema filmi ve diziye "Evet" dedi. Özgü Namal'ın 2 projeden rekor ücret alacağı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 27.04.2020 10:55 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020 10:57
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Özgü Namal rekor ücretle setlere geri dönüyor!

Güzel oyuncu Özgü Namal, 6 yıl aradan sonra setlere geri dönecek.

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Özgü Namal rekor ücretle setlere geri dönüyor!

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Özgü Namal, kariyerine çocuğunu büyütmek için ara vermişti. Muğla'da bir çiftlik arazisi alıp köy evi yaptıran Namal, hayatıyla ilgili yeni kararlar aldı.

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Özgü Namal rekor ücretle setlere geri dönüyor!

Oyunculuğa 6 yıl ara veren Özgü Namal, bu süreçte 50'ye yakın yapımı "Çocuklarımı kendim büyütmek istiyorum." diye reddetmişti.

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Özgü Namal rekor ücretle setlere geri dönüyor!

İSTANBUL'A DÖNDÜ

Oyuncu, 5 yaşına giren oğlu Nefes'in eğitimi için bir süre önce İstanbul'a döndü. Yapımcılar da peşine düştü. 2014'te bölüm başına en yüksek ücrete imza atan oyuncular arasında yer alan Namal'a yine cazip teklifler sunuldu.

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Özgü Namal rekor ücretle setlere geri dönüyor!

KORONAVİRÜS ENGELİNE TAKILDI

Ödüllü oyuncu, karantinadan önce bir sinema filmi ve diziye "Evet" dedi. Özgü Namal'a teklif edilen ücret sinema filmi için 800 bin TL, dizi için bölüm başına 80 bin TL. Ancak her iki set, salgın nedeniyle ertelendi.