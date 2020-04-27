Özgü Namal rekor ücretle setlere geri dönüyor!

KORONAVİRÜS ENGELİNE TAKILDI

Ödüllü oyuncu, karantinadan önce bir sinema filmi ve diziye "Evet" dedi. Özgü Namal'a teklif edilen ücret sinema filmi için 800 bin TL, dizi için bölüm başına 80 bin TL. Ancak her iki set, salgın nedeniyle ertelendi.