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Özgü Namal rekor ücretle setlere geri dönüyor!
Güzel oyuncu Özgü Namal, 6 yıl aranın ardından ekranlara dönme kararı aldı. 2014 yılında yayınlanan Merhamet dizisinde rol almasının ardından çocuklarını büyütmek için Muğla'da bir köye yerleşen Özgü Namal, yeniden projeleri kabul etmeye başladı. Güzel oyuncu, koronavirüs salgını öncesi bir sinema filmi ve diziye "Evet" dedi. Özgü Namal'ın 2 projeden rekor ücret alacağı öğrenildi.
Giriş Tarihi: 27.04.2020 10:55 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020 10:57
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