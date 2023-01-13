13 Ocak 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Serdar Ortaç’tan kahreden açıklama! Sağlık durumu hakkında konuştu: “Sol bacağım tamamen bitti”

Serdar Ortaç’tan kahreden açıklama! Sağlık durumu hakkında konuştu: “Sol bacağım tamamen bitti”

Uzun süredir MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç Alişan'ın programında kahreden açıklamalarda bulundu. Sağlık durumu hakkında konuşan şarkıcı sol bacağının tamamen bittiğini belirtti. Yaşadıklarını anlatan Serdar Ortaç'ın açıklamaları ise Alişan'ı duygulandırdı.

Giriş Tarihi: 13.01.2023 11:19 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023 11:19
  • 1
  • 9
Serdar Ortaç’tan kahreden açıklama! Sağlık durumu hakkında konuştu: “Sol bacağım tamamen bitti”

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, Alişan'ın programına konuk oldu. MS hastası olan Ortaç, sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Serdar Ortaç’tan kahreden açıklama! Sağlık durumu hakkında konuştu: “Sol bacağım tamamen bitti”

"Sol bacağım tamamen gitti" diyen Serdar Ortaç, bacağını kaldırmakta güçlük çektiğini ifade etti.

  • 3
  • 9
Serdar Ortaç’tan kahreden açıklama! Sağlık durumu hakkında konuştu: “Sol bacağım tamamen bitti”

Serdar Ortaç'ın doktoru Prof. Dr. Ayşe Sağduyu Kocaman canlı yayına bağlandı. Ortaç, doktoruna "Bu hastalık hiç geçmeyecek mi?" diye sordu.

  • 4
  • 9
Serdar Ortaç’tan kahreden açıklama! Sağlık durumu hakkında konuştu: “Sol bacağım tamamen bitti”

"SENİN GİBİ YÜRÜYÜP KOŞMAK İSTERDİM"

Doktor, "İlacını düzgün kullandığı sürece hastalık kontrol altında" diyerek geçmeyeceğini belirtti.

  • 5
  • 9
Serdar Ortaç’tan kahreden açıklama! Sağlık durumu hakkında konuştu: “Sol bacağım tamamen bitti”

Serdar Ortaç'ın "Senin gibi yürüyüp koşmak isterdim" sözleri ise Alişan'ı duygulandırdı.