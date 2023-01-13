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Serdar Ortaç’tan kahreden açıklama! Sağlık durumu hakkında konuştu: “Sol bacağım tamamen bitti”
Uzun süredir MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç Alişan'ın programında kahreden açıklamalarda bulundu. Sağlık durumu hakkında konuşan şarkıcı sol bacağının tamamen bittiğini belirtti. Yaşadıklarını anlatan Serdar Ortaç'ın açıklamaları ise Alişan'ı duygulandırdı.
Giriş Tarihi: 13.01.2023 11:19Güncelleme Tarihi: 13.01.2023 11:19