2 aylık hamile Aslı Enver’den ‘cinsiyet’ açıklaması! "2.5 saattir ağlıyorum"

"CİNSİYETİ BELLİ DEĞİL"

Enver, muhabirlerin "Hamilelik nasıl gidiyor? Bebeğin cinsiyeti belli oldu mu? Aşerme durumları arttı mı?" sorularına, "Hamilelik güzel gidiyor. Her şey yolunda. Cinsiyeti belli değil daha çocuğumuzun. Aşerme durumum olmadı, güzel geçiyor" cevabını verdi.