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2 aylık hamile Aslı Enver’den ‘cinsiyet’ açıklaması! "2.5 saattir ağlıyorum"

Geçtiğimiz kasım ayında iş insanı Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturan Aslı Enver, rol aldığı 'Sırça' oyunu çıkışında görüntülendi. Hamilelik süreciyle ilgili sorulara kısa cevaplar veren Enver, "Arkadaşlar kusura bakmayın lütfen. 2.5 saat boyunca ağladım. Şimdi enerjim pek yok, o yüzden uzun uzun röportaj yapmayalım lütfen" diyerek müsaade istedi. Enver bebeğinin cinsiyetiyle ilgili de açıklama yaptı.

Giriş Tarihi: 13.01.2023 11:44
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2 aylık hamile Aslı Enver’den ‘cinsiyet’ açıklaması! 2.5 saattir ağlıyorum

Aslı Enver, iş insanı Berkin Gökbudak ile 12 Kasım'da hayatını birleştirmişti. Sürpriz nikah sonrası hamile olduğu öğrenilen Enver, tiyatro oyunu sonrası hamilelik süreci hakkında konuştu. Ünlü oyuncu, muhabirlerin "Bebeğin cinsiyeti belli oldu mu?" sorusuna da yanıt verdi.

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2 aylık hamile Aslı Enver’den ‘cinsiyet’ açıklaması! 2.5 saattir ağlıyorum

"25 SAATTİR SAHNEDEYİM 2.5 SAAT AĞLADIM"

Aslı Enver, geçtiğimiz gece oynadığı 'Sırça' tiyatro oyunu çıkışı görüntülendi. Basın mensuplarını karşısında gören Enver, "Arkadaşlar kusura bakmayın lütfen. 2.5 saattir sahnedeydim ve 2.5 saat boyunca ağladım. Şimdi enerjim pek yok, o yüzden uzun uzun röportaj yapmayalım lütfen" dedi.

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2 aylık hamile Aslı Enver’den ‘cinsiyet’ açıklaması! 2.5 saattir ağlıyorum

"CİNSİYETİ BELLİ DEĞİL"

Enver, muhabirlerin "Hamilelik nasıl gidiyor? Bebeğin cinsiyeti belli oldu mu? Aşerme durumları arttı mı?" sorularına, "Hamilelik güzel gidiyor. Her şey yolunda. Cinsiyeti belli değil daha çocuğumuzun. Aşerme durumum olmadı, güzel geçiyor" cevabını verdi.

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2 aylık hamile Aslı Enver’den ‘cinsiyet’ açıklaması! 2.5 saattir ağlıyorum

"OYNAYABİLDİĞİM KADAR SAHNEDE OLACAĞIM"

Basın mensuplarının "Ne zamana kadar daha sahnede olacaksınız peki? Bir süre belirlediniz mi?" sorusuna ise oyuncu, "Öyle bir tarih belirlemedik. Oynayabildiğim kadar sahnede kalacağım" dedikten sonra basın mensuplarına teşekkür edip evin yolunu tuttu.

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2 aylık hamile Aslı Enver’den ‘cinsiyet’ açıklaması! 2.5 saattir ağlıyorum

230 BİN TL'LİK VİLLA BAKTI

Aslı Enver'in, Berkin Gökbudak'la ani bir şekilde evlenmesi herkeste şok etkisi yaratmıştı.