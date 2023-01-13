13 Ocak 2023, Cuma
2 aylık hamile Aslı Enver’den ‘cinsiyet’ açıklaması! "2.5 saattir ağlıyorum"
Geçtiğimiz kasım ayında iş insanı Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturan Aslı Enver, rol aldığı 'Sırça' oyunu çıkışında görüntülendi. Hamilelik süreciyle ilgili sorulara kısa cevaplar veren Enver, "Arkadaşlar kusura bakmayın lütfen. 2.5 saat boyunca ağladım. Şimdi enerjim pek yok, o yüzden uzun uzun röportaj yapmayalım lütfen" diyerek müsaade istedi. Enver bebeğinin cinsiyetiyle ilgili de açıklama yaptı.
Giriş Tarihi: 13.01.2023 11:44
- 1
- 69
- 2
- 69
- 3
- 69
- 4
- 69
- 5
- 69