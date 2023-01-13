Türk Halk Müziği’nin acı kaybı! Burhan Çaçan’ın cenaze töreni detayları belli oldu

Türk Halk Müziği sanatçısı Burhan Çaçan, 62 yaşında hayatını kaybetti. Daha önce kalp ameliyatı geçiren ve kalbine stent takılan Çaçan'ın dün sabah yaptığı yürüyüş sonrası fenalaşarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Sanat camiası acı haberin ardından usta sanatçının evine akın etti. Çaçan'ın cenaze töreni detayları belli oldu. Yakın dostu Ferman Toprak, sosyal medya hesabından cenaze töreni bilgilerini duyurdu.