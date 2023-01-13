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Haberler Galeri Türk Halk Müziği’nin acı kaybı! Burhan Çaçan’ın cenaze töreni detayları belli oldu

Türk Halk Müziği’nin acı kaybı! Burhan Çaçan’ın cenaze töreni detayları belli oldu

Türk Halk Müziği sanatçısı Burhan Çaçan, 62 yaşında hayatını kaybetti. Daha önce kalp ameliyatı geçiren ve kalbine stent takılan Çaçan'ın dün sabah yaptığı yürüyüş sonrası fenalaşarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Sanat camiası acı haberin ardından usta sanatçının evine akın etti. Çaçan'ın cenaze töreni detayları belli oldu. Yakın dostu Ferman Toprak, sosyal medya hesabından cenaze töreni bilgilerini duyurdu.

Giriş Tarihi: 13.01.2023 10:28
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Türk Halk Müziği’nin acı kaybı! Burhan Çaçan’ın cenaze töreni detayları belli oldu

Ünlü sanatçı Burhan Çaçan'dan acı haber geldi. Türk Halk Müziği sanatçısı Burhan Çaçan, hayatını kaybetti. Sabah yürüyüş yapmak için dışarı çıkan Çaçan, eve döndükten sonra kalp krizi geçirdi.

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Türk Halk Müziği’nin acı kaybı! Burhan Çaçan’ın cenaze töreni detayları belli oldu

Burhan Çaçan'ın vefat haberini alan sevenleri ve hayranları sanatçının evine akın etti.

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Türk Halk Müziği’nin acı kaybı! Burhan Çaçan’ın cenaze töreni detayları belli oldu

Ferman Toprak vefat haberinin ardından Burhan Çaçan'ın evine gitti. Toprak " Hepimizin yüreği yanıyor…" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

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Türk Halk Müziği’nin acı kaybı! Burhan Çaçan’ın cenaze töreni detayları belli oldu

YAKIN DOSTU DUYURDU

Toprak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cenaze töreni bilgililerini duyurdu. Şarkıcı "Değerli ağabeyim Burhan Çaçanı cenazesi bugün öğle namazında Fatih camide kaldırılacaktır ruhuna El Fatiha" ifadelerini kullandı.

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Türk Halk Müziği’nin acı kaybı! Burhan Çaçan’ın cenaze töreni detayları belli oldu

62 yaşında ünlü sanatçı Burhan Çaçan'ın cenazesi saat 18.00'da Floryadaki Budak Sokaktaki evinden sevenlerinin omzunda çıkarılıp gasılhaneye götürüldü. Burhan Çaçan Cuma namazına mütakiben Fatih Camiinde kılınacak cenaze namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlanacak.