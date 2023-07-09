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Serdar Ortaç’tan endişelendiren yeni şarkı açıklaması! "Çıksa ne olur, çıkmasa ne olur?"

Chloe Loughnan ile ayrılığının ardından yaptığı açıklamalarla gündem olmaya devam eden Serdar Ortaç, bu kez sevenlerini endişelendirdi. Yeni şarkısı 'Pare Pare'nin çıkış tarihi açıklayan şarkıcının "Çıksa ne olur çıkmasa ne olur? Benim canım çıkmış" sözleri takipçilerini şaşırttı. İşte Serdar Ortaç'ın gündem olan o paylaşımı...

Giriş Tarihi: 09.07.2023 16:30 Güncelleme Tarihi: 09.07.2023 16:33
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Serdar Ortaç’tan endişelendiren yeni şarkı açıklaması! Çıksa ne olur, çıkmasa ne olur?

Chloe Loughnan ile ayrılığının ardından zor günler geçiren Serdar Ortaç, geçtiğimiz aylarda kardeş acısıyla sarsılmıştı.

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Serdar Ortaç’tan endişelendiren yeni şarkı açıklaması! Çıksa ne olur, çıkmasa ne olur?

Sosyal medyadan yaptığı canlı yayınlardaki açıklamalarıyla gündem olan şarkıcı, son açıklamalarıyla sevenlerini endişelendirdi.

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Serdar Ortaç’tan endişelendiren yeni şarkı açıklaması! Çıksa ne olur, çıkmasa ne olur?

Sinan Akçıl'ın "Serdar'a çok kızgınım. Ona bunu 50 kere söyledim; yemeğe götürdüm orada söyledim, artık bir kere de halkın önünde söylemek istedim ama ciddiye alacağını düşünmüyorum. Çok sevdiğim bir arkadaşım artık kendine gelip o eski star ceketini giymesini istiyorum" sözleri sonrası canlı yayın açan ünlü şarkıcı, yeni parçası Pare Pare'nin yayın tarihini açıkladı.

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Serdar Ortaç’tan endişelendiren yeni şarkı açıklaması! Çıksa ne olur, çıkmasa ne olur?

"BENİM CANIM ÇIKMIŞ"

Şarkısına ilişkin yaptığı açıklamada pek heyecanlı olmadığı gözlemlenen Ortaç'ın "Çıksa ne olur, çıkmasa ne olur? Benim canım çıkmış" sözleri görenleri şaşkına çevirdi.

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Serdar Ortaç’tan endişelendiren yeni şarkı açıklaması! Çıksa ne olur, çıkmasa ne olur?

Ünlü şarkıcı, canlı yayında yöneltilen bir soru üzerine "Yok çok mutluyum" dedi.