Boşanacakları iddia edilmişti! Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’dan peş peşe paylaşımlar geldi! “Her şey için teşekkürler”

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu geçtiğimiz aylarda ihanet iddialarıyla gündeme bomba gibi düşmüştü. Doğulu'nun Çeşme'deki görüntülerinin ortaya çıkması sonrası ünlü çiftin boşanacağı iddia edildi. Her fırsatta ayrılık iddialarını sert bir dille reddeden ünlü çiftten yeni pozlar geldi. Evlilik yıldönümlerini kutlayan çiftin yazdıkları notlar dikkat çekerken, 'Kadir bey Neslihan'ın müşkülünü dinliyor', 'Maşallah size' gibi yorumlar geldi. İşte Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun o paylaşımları...