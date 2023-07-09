09 Temmuz 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Boşanacakları iddia edilmişti! Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’dan peş peşe paylaşımlar geldi! “Her şey için teşekkürler”

Boşanacakları iddia edilmişti! Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’dan peş peşe paylaşımlar geldi! “Her şey için teşekkürler”

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu geçtiğimiz aylarda ihanet iddialarıyla gündeme bomba gibi düşmüştü. Doğulu'nun Çeşme'deki görüntülerinin ortaya çıkması sonrası ünlü çiftin boşanacağı iddia edildi. Her fırsatta ayrılık iddialarını sert bir dille reddeden ünlü çiftten yeni pozlar geldi. Evlilik yıldönümlerini kutlayan çiftin yazdıkları notlar dikkat çekerken, 'Kadir bey Neslihan'ın müşkülünü dinliyor', 'Maşallah size' gibi yorumlar geldi. İşte Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun o paylaşımları...

Giriş Tarihi: 09.07.2023 13:01 Güncelleme Tarihi: 09.07.2023 13:01
  • 1
  • 16
Boşanacakları iddia edilmişti! Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’dan peş peşe paylaşımlar geldi! “Her şey için teşekkürler”

Her fırsatta birbirlerine olan aşklarını anlatan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, geçtiğimiz aylarda ihanet iddiasıyla gündeme gelmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 16
Boşanacakları iddia edilmişti! Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’dan peş peşe paylaşımlar geldi! “Her şey için teşekkürler”

Kadir Doğulu'nun Çeşme'de iki kadınla samimi görüntülerinin ortaya çıkması sonrası çiftin boşanacağı ileri sürülmüştü.

  • 3
  • 16
Boşanacakları iddia edilmişti! Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’dan peş peşe paylaşımlar geldi! “Her şey için teşekkürler”

ÜNLÜ ÇİFTTEN YEPYENİ POZLAR

Ayrılık iddialarını sert bir dille reddeden ünlü çiftten yeni pozlar geldi.

  • 4
  • 16
Boşanacakları iddia edilmişti! Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’dan peş peşe paylaşımlar geldi! “Her şey için teşekkürler”

YEDİNCİ EVLİLİK YIL DÖNÜMÜNE ÖZEL PAYLAŞIM!

Evlilik yıldönümlerini kutlayan ikili peş peşe paylaşımlarda bulundu.

  • 5
  • 16
Boşanacakları iddia edilmişti! Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’dan peş peşe paylaşımlar geldi! “Her şey için teşekkürler”

"EN GÜZEL HEDİYE"

Atagül paylaşımın altına, "Tanrı'nın bana verdiği en güzel hediye 🖤" ifadelerini kullandı.