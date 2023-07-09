Vermem Seni Ellere’nin Hüsne’si Esin Gündoğdu 72 kilo verdi! Değişimi ağızları açık bıraktı

Vermem Seni Ellere dizisiyle ekrana dönen Esin Gündoğdu, değişimiyle şaşkına çevirdi. Bir süredir ortalarda görünmeyen oyuncu, radikal bir kararla sağlığı için harekete geçti. Kendi imkanlarıyla 72 kilo birden veren Gündoğdu'yu görenler tanımakta güçlük çekti. İşte Vermem Seni Ellere' hali görenleri adeta şaşkına çevirdi. İşte detaylar...