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Serdar Ortaç’tan Chloe Loughnan’a çirkin sözler! Eski eşini bir kez daha hedef aldı
Son dönemde sosyal medyadan yaptığı yayınlarla gündem olan Serdar Ortaç, açıklamalarıyla da herkesi şaşırttı. Son yayınında yine eski eşi hakkında konuşan Ortaç bu kez ayarı kaçırdı. Chloe Loughnan'ı hedef alan popçu açıklamalarıyla tepki topladı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 11.08.2023 10:39Güncelleme Tarihi: 11.08.2023 10:42