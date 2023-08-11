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Serdar Ortaç’tan Chloe Loughnan’a çirkin sözler! Eski eşini bir kez daha hedef aldı

Son dönemde sosyal medyadan yaptığı yayınlarla gündem olan Serdar Ortaç, açıklamalarıyla da herkesi şaşırttı. Son yayınında yine eski eşi hakkında konuşan Ortaç bu kez ayarı kaçırdı. Chloe Loughnan'ı hedef alan popçu açıklamalarıyla tepki topladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.08.2023 10:39 Güncelleme Tarihi: 11.08.2023 10:42
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Serdar Ortaç’tan Chloe Loughnan’a çirkin sözler! Eski eşini bir kez daha hedef aldı

Son dönemde TikTok ve Instagram'dan açtığı canlı yayınlarla gündem olan Serdar Ortaç, yine olay oldu. Hem erkekleri hem kadınları hedef alan Serdar Ortaç daha önce evine haciz gönderen eski karısı Chloe Loughnan hakkında yeni açıklamalar yaptı.

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Serdar Ortaç’tan Chloe Loughnan’a çirkin sözler! Eski eşini bir kez daha hedef aldı

Kadınlara dair sözleri büyük tepki çeken Ortaç eski karısını da pas geçmedi.

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Serdar Ortaç’tan Chloe Loughnan’a çirkin sözler! Eski eşini bir kez daha hedef aldı

"İpleri bu kadar vermeyin lan ayıp yazık lan erkeklere ben verdim eski karıma tüm ipleri ne oldu ağzıma s..tı. Ne oldu iki tane göğsü var diye. Kıza çiçek gönderdim kız cevap veriyor; teşekkür ederim..." diyen Serdar Ortaç'ın sözlerinden erkekler de nasibini aldı.

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Serdar Ortaç’tan Chloe Loughnan’a çirkin sözler! Eski eşini bir kez daha hedef aldı

Serdar Ortaç konuşmasının devamında "Erkeklerin ağzına s..tınız aciz erkekler eli nefsinde herifler yazıklar olsun size. Siz erkeksiniz oğlum evreni yaratan sizsiniz.

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Serdar Ortaç’tan Chloe Loughnan’a çirkin sözler! Eski eşini bir kez daha hedef aldı

Sevdiğim kadın bana diyor ki Bodrum'a gideceğim tatile, ulan sen beni sevsen 3 gün boşluğumuz var gitmezsin yanımda kalırsın lan..." dedi.