Serdar Ortaç, Aslıhan Malbora’ya Çağatay Ulusoy’la evlenip evlenmeyeceğini sordu

Itır Esen ve Engin Aykanat'ın düğününde sahne alan Serdar Ortaç, Aslıhan Malbora'yı sahneye davet ederek Çağatay Ulusoy hakkında dikkat çeken bir soru yöneltti. Ünlü şarkıcının evlilik sorusu karşısında Malbora'nın şaşkınlığı dikkat çekti.

Magazin dünyasının ünlü isimlerini bir araya getiren Itır Esen ve Engin Aykanat, geçtiğimiz pazar akşamı İstanbul'da düzenlenen düğün kutlamasında dostlarıyla buluştu. Paris'te evlenen çiftin mutluluklarına ortak olan davetliler arasında Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer, Çağatay Ulusoy, Aslıhan Malbora, Devrim Özkan, Bensu Soral ve Mustafa Mert Koç da vardı.

ÜNLÜLER AKIN ETTİ Çiftin İstanbul'daki temsili nikâhında şahitlik yapan Çağatay Ulusoy, gecenin ilerleyen saatlerinde Mustafa Mert Koç ile birlikte sahneye çıktı. Gitar çalıp şarkı söyleyen Ulusoy, davetlilere keyifli anlar yaşattı. Gelin ve damadın konuklarla birlikte halay çektiği gecede eğlence bir an olsun dinmedi.

SERDAR ORTAÇ'TAN ASLIHAN MALBORA'YA EVLİLİK SORUSU Düğünde sahne alan Serdar Ortaç, şarkılarının yanı sıra davetlilerle kurduğu eğlenceli diyaloglarla da geceye renk kattı. Ünlü şarkıcının Aslıhan Malbora'yı sahneye davet etmesi ve ardından Çağatay Ulusoy hakkında yönelttiği soru, gecenin dikkat çeken anlarından biri oldu.

"BUNUNLA EVLENECEK MİSİN?" Malbora'nın güzelliğine iltifat eden Ortaç, "Şu güzelliğe bak!" dedi. Ardından Malbora'nın hemen arkasında duran sevgilisi Çağatay Ulusoy'u işaret ederek genç oyuncuya, "Bununla evlenecek misin?" diye sordu.

Beklemediği bir anda evlilik sorusuyla karşılaşan Aslıhan Malbora'nın şaşkınlığı ve utangaç tavırları dikkat çekti. Çağatay Ulusoy ise yaşananları gülümseyerek izledi. Serdar Ortaç'ın bu sorusu, düğünün eğlenceli anları arasında yer aldı.