Merve Boluğur’un Adriana Lima paylaşımı gündem oldu! İşte o sözler

Merve Boluğur, hamilelik iddialarına esprili yanıtıyla dikkat çekerken bu kez Adriana Lima'ya yaptığı göndermeyle gündeme geldi. Ünlü oyuncunun "Adriana işine bak bacım" notuyla yaptığı paylaşım sosyal medyada ilgi gördü.

"Acemi Cadı", "Küçük Sırlar" ve "Muhteşem Yüzyıl" gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Merve Boluğur, uzun süredir ekranlardan uzak olsa da sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Ünlü oyuncu, son günlerde önce hamilelik iddialarına verdiği yanıtla, ardından dünyaca ünlü model Adriana Lima'ya yaptığı göndermeyle adından söz ettirdi.

Geçtiğimiz günlerde bir etkinlikte görüntülenen Merve Boluğur'un karın bölgesinin belirgin görünmesi, sosyal medyada hamilelik iddialarına neden olmuştu. Ünlü oyuncu, iddialara esprili bir dille, "Hamile miyim? Mucize bebek o zaman" sözleriyle karşılık vermişti.

Boluğur, daha sonra bir markanın lansmanında podyuma çıktı. Defileden görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu, gönderisine eklediği notla bir kez daha magazin gündemine oturdu.

"ADRIANA İŞİNE BAK BACIM" Merve Boluğur, podyum görüntülerini "Adriana işine bak bacım" notuyla paylaştı. Ünlü oyuncunun dünyaca ünlü model Adriana Lima'ya yaptığı esprili gönderme, kısa sürede sosyal medyada dikkat çekti.