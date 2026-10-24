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Merve Boluğur’un Adriana Lima paylaşımı gündem oldu! İşte o sözler

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Merve Boluğur, hamilelik iddialarına esprili yanıtıyla dikkat çekerken bu kez Adriana Lima'ya yaptığı göndermeyle gündeme geldi. Ünlü oyuncunun "Adriana işine bak bacım" notuyla yaptığı paylaşım sosyal medyada ilgi gördü.

Merve Boluğur’un Adriana Lima paylaşımı gündem oldu! İşte o sözler 1

"Acemi Cadı", "Küçük Sırlar" ve "Muhteşem Yüzyıl" gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Merve Boluğur, uzun süredir ekranlardan uzak olsa da sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Ünlü oyuncu, son günlerde önce hamilelik iddialarına verdiği yanıtla, ardından dünyaca ünlü model Adriana Lima'ya yaptığı göndermeyle adından söz ettirdi.

Merve Boluğur’un Adriana Lima paylaşımı gündem oldu! İşte o sözler 2

Geçtiğimiz günlerde bir etkinlikte görüntülenen Merve Boluğur'un karın bölgesinin belirgin görünmesi, sosyal medyada hamilelik iddialarına neden olmuştu. Ünlü oyuncu, iddialara esprili bir dille, "Hamile miyim? Mucize bebek o zaman" sözleriyle karşılık vermişti.

Merve Boluğur’un Adriana Lima paylaşımı gündem oldu! İşte o sözler 3

Boluğur, daha sonra bir markanın lansmanında podyuma çıktı. Defileden görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu, gönderisine eklediği notla bir kez daha magazin gündemine oturdu.

Merve Boluğur’un Adriana Lima paylaşımı gündem oldu! İşte o sözler 4

"ADRIANA İŞİNE BAK BACIM"

Merve Boluğur, podyum görüntülerini "Adriana işine bak bacım" notuyla paylaştı. Ünlü oyuncunun dünyaca ünlü model Adriana Lima'ya yaptığı esprili gönderme, kısa sürede sosyal medyada dikkat çekti.

Merve Boluğur’un Adriana Lima paylaşımı gündem oldu! İşte o sözler 5

Sosyal medya kullanıcılarından Boluğur'un paylaşımına esprili yorumlar da geldi. Kullanıcılardan biri, "Adriana Lima diye biri var, seni taklit ediyor" derken bir başka kullanıcı ise "Güzelsin ama bir Adriana Lima değilsin" yorumunda bulundu.

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