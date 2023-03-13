13 Mart 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri SON DAKİKA! 2023 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! 95. Oscar Ödülleri'ni kazananların tam listesi

SON DAKİKA! 2023 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! 95. Oscar Ödülleri'ni kazananların tam listesi

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen ve film dünyasının enlerinin seçildiği Oscar Ödülleri, Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Jimmy Kimmel'ın sunuculuğunu üstlendiği 95'inci Oscar Ödülleri'nde Her Şey Her Yerde Aynı Anda En İyi Film Ödülü'nü kazandı. İşte Oscar Ödülleri'ni kazananların tam listesi...

Giriş Tarihi: 13.03.2023 07:25 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023 07:29
  • 1
  • 28
SON DAKİKA! 2023 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! 95. Oscar Ödülleri’ni kazananların tam listesi

Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 95. Akademi Ödülleri'ni kazananlar belli oldu. 95. Oscar Ödül Töreni, ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlendi. Törenin sunuculuğunu komedyen Jimmy Kimmel üstlendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 28
SON DAKİKA! 2023 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! 95. Oscar Ödülleri’ni kazananların tam listesi

EVERYTHİNG EVERYWHERE ALL AT ONCE TOPLAM 7 ÖDÜL ALDI
En İyi Film ödülü "Everything Everywhere All At Once"a gitti. Film toplam 7 ödül aldı.

Diğer taraftan, ilk kez Asya kökenli bir kadın, Michelle Yeoh, En iyi Kadın Oyuncu ödülüne sahip oldu. Yeoh aynı zamanda Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) İyi Niyet Elçisi.

  • 3
  • 28
SON DAKİKA! 2023 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! 95. Oscar Ödülleri’ni kazananların tam listesi

KIRMIZI HALI YOKTU
Katılımcıların törene gelişlerinde üzerinde yürüdükleri geleneksel kırmızı halı yerine, bu yıl bej rengi halının kullanılması dikkati çekti. Törende bazı ünlüler, mavi kurdele takarak BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (UNHCR) "Sığınmacılarla Birlikteyim" kampanyasına destek verdi.

  • 4
  • 28
SON DAKİKA! 2023 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! 95. Oscar Ödülleri’ni kazananların tam listesi

Şarkıcı Rihanna ve Lady Gaga törende sahne aldı. Lady Gaga törenin başında giydiği kıyafetini değiştirerek sahneye kot pantolon ve tişört ile makyajsız olarak çıktı.

Geçen sene canlı yayında sunucu Chris Rock'ı tokatlayarak törenin gündemine damga vuran oyuncu Will Smith ise seyirciler arasında yer alamadı. Smith'in bu olay nedeniyle 10 yıl boyunca Oscar Ödül törenine katılımı yasaklanmıştı.

  • 5
  • 28
SON DAKİKA! 2023 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! 95. Oscar Ödülleri’ni kazananların tam listesi

İşte 2023 Oscar Ödülleri'ni kazananların tam listesi...