SON DAKİKA! 2023 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! 95. Oscar Ödülleri'ni kazananların tam listesi

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen ve film dünyasının enlerinin seçildiği Oscar Ödülleri, Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Jimmy Kimmel'ın sunuculuğunu üstlendiği 95'inci Oscar Ödülleri'nde Her Şey Her Yerde Aynı Anda En İyi Film Ödülü'nü kazandı. İşte Oscar Ödülleri'ni kazananların tam listesi...

Giriş Tarihi: 13.03.2023 07:25 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023 07:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL