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Haberler Galeri Serdar Ortaç'ın kardeşinin hastalığı neydi? Serkan Ortaç kimdir, neden öldü, kaç yaşında? Hayatı ve hastalığı...

Serdar Ortaç'ın kardeşinin hastalığı neydi? Serkan Ortaç kimdir, neden öldü, kaç yaşında? Hayatı ve hastalığı...

Serdar Ortaç'ın kardeşi Serkan Ortaç 3,5 yıldır mücadele ettiği hastalığına yeni düştü. Kendisi de MS hastalığı ile mücadele eden ünlü pop sanatçısının yüreğine kardeş acısı düştü. Sanatçının yakınlarından baş sağlığı mesajları yağarken sevenleri de bir yandan Serkan Ortaç'ın ölüm nedenini ve hastalığını araştırmaya başladı. Peki Serkan Ortaç kimdir, neden öldü, kaç yaşında?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.03.2023 11:54 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023 11:54
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Serdar Ortaç’ın kardeşinin hastalığı neydi? Serkan Ortaç kimdir, neden öldü, kaç yaşında? Hayatı ve hastalığı...

Serdar Ortaç'ın kardeşi Serkan Ortaç 3,5 yıldır mücadele ettiği hastalığına yeni düştü. Kendisi de MS hastalığı ile mücadele eden ünlü pop sanatçısının yüreğine kardeş acısı düştü. Sanatçının yakınlarından baş sağlığı mesajları yağarken sevenleri de bir yandan Serkan Ortaç'ın ölüm nedenini ve hastalığını araştırmaya başladı. Peki Serkan Ortaç kimdir, neden öldü, kaç yaşında?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Serdar Ortaç’ın kardeşinin hastalığı neydi? Serkan Ortaç kimdir, neden öldü, kaç yaşında? Hayatı ve hastalığı...

SERDAR ORTAÇ'IN KARDEŞİNİN HASTALIĞI NEYDİ?

Uzun yıllardır MS hastalığı ile mücadele eden Serdar Ortaç'ın yüreğine kardeş acısı düştü. Sanatçı Serdar Ortaç'ın 2019 yılından bu yana yakalandığı H1N1 virüsü nedeniyle tedavi gören küçük kardeşi Serkan Ortaç 39 yaşında hayata veda etti.

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Serdar Ortaç’ın kardeşinin hastalığı neydi? Serkan Ortaç kimdir, neden öldü, kaç yaşında? Hayatı ve hastalığı...

Serkan Ortaç'ın vefat haberini Serdar Ortaç'ın diğer kardeşi Sertaç Ortaç sosyal medyadan duyurdu.

"Kardeşim Serkan Ortaç vefat etmiştir. Cenazesi 12 Mart pazar günü, öğle namazına takiben Suadiye Camisi'nde kılınıp Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecektir"

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Serdar Ortaç’ın kardeşinin hastalığı neydi? Serkan Ortaç kimdir, neden öldü, kaç yaşında? Hayatı ve hastalığı...

Daha önce kardeşi Serkan Ortaç için dua isteyen Serdar Ortaç'a sanat camiasından yakın dostları başsağlığı mesajları yağdırdı.Genç yaşta hayata veda eden iki çocuk babası Serkan Ortaç bugün defnedildi.

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Serdar Ortaç’ın kardeşinin hastalığı neydi? Serkan Ortaç kimdir, neden öldü, kaç yaşında? Hayatı ve hastalığı...

"HİÇ BU KADAR AĞLAMAMIŞTIM"

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, kardeşinin tedavisi ile ilgili hastalığının ilk başladığı 2019 yılında verdiği bir röportajda şunları söylemişti:

'Kardeşim Serkan enfeksiyon nedeniyle 4 ay önce hastaneye kaldırıldı. Günlerce yoğun bakımdan çıkamadı. Az daha kaybediyorduk. Kimseye belli etmedim, ama hayatımda uzun zamandır hiç bu kadar ağlamadım. En son 1998'de hastalık nedeniyle sol gözüm kapandığında, 2012'de ise babam Mehmet Ortaç'ı kaybettiğimizde bu kadar çok ağladım.