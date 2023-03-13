Serdar Ortaç’ın kardeşinin hastalığı neydi? Serkan Ortaç kimdir, neden öldü, kaç yaşında? Hayatı ve hastalığı...

"HİÇ BU KADAR AĞLAMAMIŞTIM"

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, kardeşinin tedavisi ile ilgili hastalığının ilk başladığı 2019 yılında verdiği bir röportajda şunları söylemişti:

'Kardeşim Serkan enfeksiyon nedeniyle 4 ay önce hastaneye kaldırıldı. Günlerce yoğun bakımdan çıkamadı. Az daha kaybediyorduk. Kimseye belli etmedim, ama hayatımda uzun zamandır hiç bu kadar ağlamadım. En son 1998'de hastalık nedeniyle sol gözüm kapandığında, 2012'de ise babam Mehmet Ortaç'ı kaybettiğimizde bu kadar çok ağladım.