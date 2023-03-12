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Haberler Galeri H1N1 Domuz Gribi nedir, öldürücü mü? İnfluenza nasıl bulaşır, belirtileri neler, Tedavisi var mı? Serdar Ortaç'ın kardeşinin hastalığı ne?

H1N1 Domuz Gribi nedir, öldürücü mü? İnfluenza nasıl bulaşır, belirtileri neler, Tedavisi var mı? Serdar Ortaç'ın kardeşinin hastalığı ne?

Serdar Ortaç'ın kardeşinin H1N1 virüsü sebebiyle yaşamını yitirmesinin ardından hastalığa dair detaylar gündemdeki yerini aldı. Ünlü şarkıcının kardeşi Serkan Ortaç 4 yıldır H1N1 virüsü sebebiyle tedavi görüyordu. Peki H1N1 domuz gribi nedir, öldürücü mü? İnfluenza nasıl bulaşır, belirtileri neler, tedavisi var mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.03.2023 14:56 Güncelleme Tarihi: 12.03.2023 14:57
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Serdar Ortaç’ın kardeşinin hastalığı ne? H1N1 Domuz Gribi nedir, öldürücü mü? İnfluenza nasıl bulaşır, belirtileri neler, Tedavisi var mı?

Domuz gribi nasıl bulaşır, öldürücü mü sorusunun cevabı merak ediliyor. Serdar Ortaç'ın kardeşi Serkan Ortaç 4 yıldır tedavisini gördüğü H1N1 virüsü sonucu yaşamını yitirdi. Ateş, öksürük ve boğaz ağrısı gibi temel belirtileri bulunan hastalık ağır bir seyir izleyebiliyor. İşte domuz gribi (influenza) virüsüne ilişkin merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Serdar Ortaç’ın kardeşinin hastalığı ne? H1N1 Domuz Gribi nedir, öldürücü mü? İnfluenza nasıl bulaşır, belirtileri neler, Tedavisi var mı?

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın 2019 yılından bu yana enfeksiyon tedavisi gören kardeşi Serkan Ortaç hayatını kaybetti. Serkan Ortaç'ın vefat haberini Serdar Ortaç'ın diğer kardeşi Sertaç Ortaç sosyal medyadan duyurdu.

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Serdar Ortaç’ın kardeşinin hastalığı ne? H1N1 Domuz Gribi nedir, öldürücü mü? İnfluenza nasıl bulaşır, belirtileri neler, Tedavisi var mı?

H1N1 DOMUZ GRİBİ VİRÜSÜ NEDİR?

Domuz gribi, domuzlara özgü influenza virusu tip A tarafından oluşturulan yüksek oranda bulaşıcı, bir solunum yolu hastalığıdır. Hastalıkta morbidite (hastalığın bulaşması) yüksek, mortalite (ölüm oranı) düşüktür.

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Serdar Ortaç’ın kardeşinin hastalığı ne? H1N1 Domuz Gribi nedir, öldürücü mü? İnfluenza nasıl bulaşır, belirtileri neler, Tedavisi var mı?

Virüs domuzlar arasında, solunum, direkt/ indirekt kontak, ve taşıyıcı hayvanlar yoluyla bulaşmaktadır. Domuzlarda, hastalık yıl boyunca görülebilmekte, kış ve sonbahar aylarında görülme sıklığı artmaktadır. OIE ( Dünya hayvan sağlığı örgütü)'ye göre ihbarı mecburi bir hastalık değildir.

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Serdar Ortaç’ın kardeşinin hastalığı ne? H1N1 Domuz Gribi nedir, öldürücü mü? İnfluenza nasıl bulaşır, belirtileri neler, Tedavisi var mı?

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Domuz gribinin belirtileri, insanlarda görülen grip belirtilerine benzerdir. Bunlar:

*Ateş,

*Öksürük,

*Boğaz ağrısı,

*Yaygın vücut ağrısı,

*Baş ağrısı,

*Üşüme

Yorgunluk gibi belirtileri içermektedir. Bazı vakalarda kusma ve ishal de görülebilmektedir.

Domuz gribi şüpheli bir kişi ile temastan sonraki 7 gün içinde kendisinde yukarıda sıralanan hastalık belirtileri olduğunu hissedenler hemen bir doktora başvurmalıdır.