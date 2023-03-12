HaberlerGaleriH1N1 Domuz Gribi nedir, öldürücü mü? İnfluenza nasıl bulaşır, belirtileri neler, Tedavisi var mı? Serdar Ortaç'ın kardeşinin hastalığı ne?
H1N1 Domuz Gribi nedir, öldürücü mü? İnfluenza nasıl bulaşır, belirtileri neler, Tedavisi var mı? Serdar Ortaç'ın kardeşinin hastalığı ne?
Serdar Ortaç'ın kardeşinin H1N1 virüsü sebebiyle yaşamını yitirmesinin ardından hastalığa dair detaylar gündemdeki yerini aldı. Ünlü şarkıcının kardeşi Serkan Ortaç 4 yıldır H1N1 virüsü sebebiyle tedavi görüyordu. Peki H1N1 domuz gribi nedir, öldürücü mü? İnfluenza nasıl bulaşır, belirtileri neler, tedavisi var mı?