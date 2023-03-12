H1N1 Domuz Gribi nedir, öldürücü mü? İnfluenza nasıl bulaşır, belirtileri neler, Tedavisi var mı? Serdar Ortaç'ın kardeşinin hastalığı ne?

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Domuz gribinin belirtileri, insanlarda görülen grip belirtilerine benzerdir. Bunlar:

*Ateş,

*Öksürük,

*Boğaz ağrısı,

*Yaygın vücut ağrısı,

*Baş ağrısı,

*Üşüme

Yorgunluk gibi belirtileri içermektedir. Bazı vakalarda kusma ve ishal de görülebilmektedir.

Domuz gribi şüpheli bir kişi ile temastan sonraki 7 gün içinde kendisinde yukarıda sıralanan hastalık belirtileri olduğunu hissedenler hemen bir doktora başvurmalıdır.