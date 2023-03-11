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Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın romantik tatili! Bu kez kuzey ışıklarına gittiler! İlk paylaşım geldi

Hande Erçel ve Hakan Sabancı Paris tatili dönüşü görüntülenmiş, ikilinin aşkı resmen belgelenmişti. İlişkilerini bir süre gözlerden uzak yaşayan çift kamera karşısına geçip ilişkilerinin ciddi olduğunu ilan etmişti. Romantik tatillerine devam eden Hande Erçel ve Hakan Sabancı bu kez kuzey ışıklarına gitti. Sabancı tatil fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

Giriş Tarihi: 11.03.2023 16:31 Güncelleme Tarihi: 11.03.2023 16:34
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Hande Erçel ve Hakan Sabancı’nın romantik tatili! Bu kez Kuzey Işıkları’na gittiler! İlk paylaşım geldi

Paris tatilinin dönüşte havalimanında görüntülenen ve aşklarını ilan eden Hande Erçel ile Hakan Sabancı çifti bu sefer de kuzey ışıklarını görmek için Finlandiya'ya gitti. İlişkilerinin ciddi olduğunu söyleyen Sabancı, kuzey ışıklarını sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

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Hande Erçel ve Hakan Sabancı’nın romantik tatili! Bu kez Kuzey Işıkları’na gittiler! İlk paylaşım geldi

Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüş, Erçel, "Beni hayal dünyanızın içine çekmeyin" diyerek iddiaları yalanlamıştı. Daha sonra ise Hakan Sabancı ile görüntü vermemek için İstanbul'da gizli gizli görüşen Hande Erçel, kaçışına son vermişti.

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Hande Erçel ve Hakan Sabancı’nın romantik tatili! Bu kez Kuzey Işıkları’na gittiler! İlk paylaşım geldi

Geçtiğimiz günlerde tatile giden çift, dönüşte gülücükler saçarak kameralara poz verdi.

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Hande Erçel ve Hakan Sabancı’nın romantik tatili! Bu kez Kuzey Işıkları’na gittiler! İlk paylaşım geldi

İlk defa bir güzelle yan yana bu kadar samimi görüntü veren Sabancı herkesi şaşırtmıştı.

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Hande Erçel ve Hakan Sabancı’nın romantik tatili! Bu kez Kuzey Işıkları’na gittiler! İlk paylaşım geldi

Hande Erçel'in elini tutmaktan ısrarla kaçınan çapkın sosyetik, "Sizi ilk kez bir sevgilinizle beraber görüyoruz. Bu aşk ciddi galiba?" sorusuna "Aynen" yanıtı verdi. Ünlü oyuncu ise "Her şey çok güzel gidiyor. Bir tatilden geldik" demişti.