Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın romantik tatili! Bu kez kuzey ışıklarına gittiler! İlk paylaşım geldi

Hande Erçel'in elini tutmaktan ısrarla kaçınan çapkın sosyetik, "Sizi ilk kez bir sevgilinizle beraber görüyoruz. Bu aşk ciddi galiba?" sorusuna "Aynen" yanıtı verdi. Ünlü oyuncu ise "Her şey çok güzel gidiyor. Bir tatilden geldik" demişti.