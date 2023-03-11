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Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın romantik tatili! Bu kez kuzey ışıklarına gittiler! İlk paylaşım geldi
Hande Erçel ve Hakan Sabancı Paris tatili dönüşü görüntülenmiş, ikilinin aşkı resmen belgelenmişti. İlişkilerini bir süre gözlerden uzak yaşayan çift kamera karşısına geçip ilişkilerinin ciddi olduğunu ilan etmişti. Romantik tatillerine devam eden Hande Erçel ve Hakan Sabancı bu kez kuzey ışıklarına gitti. Sabancı tatil fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.
Giriş Tarihi: 11.03.2023 16:31Güncelleme Tarihi: 11.03.2023 16:34