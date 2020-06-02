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Serdar Ortaç: Yalnız ölmek istiyorum!
Karantina döneminde kendisini sosyal medyaya veren Serdar Ortaç, önceki gün Instagram'da yeni bir canlı yayına katıldı. Chloe Loughnan ile 5 yıllık evliliğini bitirmesinin ardından şarkıcı Seçil Gür ile yeni bir aşka yelken açan Serdar Ortaç, bu ilişkisini de kısa sürede bitirmişti. Yalnız ölmek istediğine karar verdiğinin söyleyen Ortaç, 'Bir kadına verecek huzurum kalmadı' dedi.
Giriş Tarihi: 02.06.2020 15:05 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020 15:07
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