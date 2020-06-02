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Serdar Ortaç: Yalnız ölmek istiyorum!

Karantina döneminde kendisini sosyal medyaya veren Serdar Ortaç, önceki gün Instagram'da yeni bir canlı yayına katıldı. Chloe Loughnan ile 5 yıllık evliliğini bitirmesinin ardından şarkıcı Seçil Gür ile yeni bir aşka yelken açan Serdar Ortaç, bu ilişkisini de kısa sürede bitirmişti. Yalnız ölmek istediğine karar verdiğinin söyleyen Ortaç, 'Bir kadına verecek huzurum kalmadı' dedi.

Giriş Tarihi: 02.06.2020 15:05 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020 15:07
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Serdar Ortaç: Yalnız ölmek istiyorum!

2014'ten evlendiği İrlandalı model Chloe Loughnan'dan 2019'da tek celsede boşanan, sürpriz bir aşka yelken açtığı meslektaşı Seçil Gür'den yine sürpriz şekilde ayrılan şarkıcı Serdar Ortaç, "Artık bir kadına verecek huzurum kalmadı" açıklamasıyla şaşırttı.

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Serdar Ortaç: Yalnız ölmek istiyorum!

Serdar Ortaç, önceki gün sunucu ve yazar Yelda Kırçuval'ın Instagram üzerinden yaptığı canlı yayına katıldı.

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Serdar Ortaç: Yalnız ölmek istiyorum!

Ünlü şarkıcı, "Sosyal medyada yemek yerken fotoğraf paylaşmak, okyanusta sörf yaparken veya havuzda yüzerken fotoğraf paylaşmak oldukça yanlış. Olmayanın gözüne sokunca hasetlik, kıskançlık ve nazar oluyor. 25 yıl boyunca rüzgar gibi yaşadım, göze, nazara geldim" dedi.

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Serdar Ortaç: Yalnız ölmek istiyorum!

Hiçbir hedefi olmadığını belirten Ortaç, "Tek hedefim huzurlu ve sağlıklı olarak hayatımı bitirmek. Yaş ilerledikçe 'keşke' dediğim en büyük şey vakıf kurmak. Keşke Serdar Ortaç Vakfı'm olsaydı. Ölene kadar adı benimle yaşar, güzel işler yapardım" şeklinde konuştu.

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Serdar Ortaç: Yalnız ölmek istiyorum!

"BİR DAHA GELMEZLER"

Serdar Ortaç, "Ülkemizin birçok şehrinde muazzam yetenekler var. Mecalim olsa yeni yetenek bulmak isterdim ama maalesef öyle bir enerjim yok. Bazı insanlardan bir tane çıkar. Müslüm Gürses'ten, İbrahim Tatlıses'ten bir daha gelmez bu dünyaya" ifadelerini kullandı.