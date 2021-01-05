Serdar Ortaç ve Seçil Gür'den evlilik açıklaması!

Gülşen ve Sezen Aksu gibi isimlere benzetilmesiyle ilgili konuşan Seçil Gür, "Gülşen'i çok sever ve kalemini çok başarılı bulurum. Sezen Aksu'ya da benzetilmekten şeref duyuyorum tabii ki. Benim için inanılmaz iyi bir şey. Ama ben devamlı birilerine benzetiliyorum. Nedense Seçil olarak kabul görmedim" şeklinde konuştu.