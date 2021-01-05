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Serdar Ortaç ve Seçil Gür'den evlilik açıklaması!

Serdar Ortaç, Chloe Loughnan ile 5 yıllık evliliğini sonlandırmasının ardından Seçil Gür ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Bir dargın bir barışık ilişkilerini sürdüren ikili, Instagram'da bir canlı yayına katıldı. Serdar Ortaç'ın Seçil Gür hakkında ve ilişkileri hakkında yaptığı açıklamalar dikkat çekerken çiftten evlilik açıklaması da geldi.

Giriş Tarihi: 05.01.2021 13:44
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Serdar Ortaç ve Seçil Gür'den evlilik açıklaması!

Chloe Loughnan ile evliliğini bitirmesinin ardından Seçil Gür ile aşk yaşamaya başlayan Serdar Ortaç, katıldığı canlı yayınlarda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Serdar Ortaç ve Seçil Gür'den evlilik açıklaması!

Serdar Ortaç ve Seçil Gür, Yelda Kırçuval'ın Instagram canlı yayınına konuk oldu. Çift, özel hayatlarıyla ilgili gelen sorulara samimi yanıtlar verdi.

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Serdar Ortaç ve Seçil Gür'den evlilik açıklaması!

Gülşen ve Sezen Aksu gibi isimlere benzetilmesiyle ilgili konuşan Seçil Gür, "Gülşen'i çok sever ve kalemini çok başarılı bulurum. Sezen Aksu'ya da benzetilmekten şeref duyuyorum tabii ki. Benim için inanılmaz iyi bir şey. Ama ben devamlı birilerine benzetiliyorum. Nedense Seçil olarak kabul görmedim" şeklinde konuştu.

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Serdar Ortaç ve Seçil Gür'den evlilik açıklaması!

"Ajda Pekkan'a da çok benzetiliyorum" diyen Gür, "Bunlar gerçekten güzel isimler. Ama son çıkardığım şarkımı Aleyna Tilki'ye benzetmişler. O bana benzeyebilir doğru ama ben ona benzeyemem" ifadelerini kullandı.

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Serdar Ortaç ve Seçil Gür'den evlilik açıklaması!

Seçil Gür, Yelda Kırçuval'ın "Siz ayrıldıktan sonra Serdar'la bir yayın yapmıştım çok mutsuzdu, karamsardı şimdi ise gözleri ışıldıyor. Evlilik düşünüyor musunuz? sorusuna yanıt verdi.