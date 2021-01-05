Melis Birkan sevgilisi Aras Aydın’la ilk kez fotoğraf paylaştı

"Elleri, gözleri, saçları saçlarıma karışan sevgilim hep sen ol... Zor olan her şey seninle kolay oldu. Olmaz dediğim, olmayacak sandığım her şey seninle olur oldu. Geçtiğimiz yıl zor bir yıldı, seninle geçtiği için benim için hep güzel oldu. Mucizelere hep inandığımız ve inandıklarımızın gerçek olduğu bir yıl ve yaşın olsun sevgilim iyi ki doğdun Aras'ım..." diyerek, romantik bir not düştü