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Haberler Galeri Melis Birkan sevgilisi Aras Aydın’la ilk kez fotoğraf paylaştı

Melis Birkan sevgilisi Aras Aydın’la ilk kez fotoğraf paylaştı

Melis Birkan, uzun süredir aşk yaşadığı Aras Aydın ile ilk kez fotoğrafını paylaştı. Paylaştığı karelerle sevgilisinin doğum gününü kutlayan Birkan, romantik bir mesaj yazdı.

Giriş Tarihi: 05.01.2021 14:39
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Melis Birkan sevgilisi Aras Aydın’la ilk kez fotoğraf paylaştı

Melis Birkan, kendisi gibi oyuncu sevgilisi Aras Aydın'la fotoğraflarını ilk kez sosyal medya hesabından yayınladı. Birkan, sevgilisinin doğum gününde romantik bir mesaj yazdı.

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Melis Birkan sevgilisi Aras Aydın’la ilk kez fotoğraf paylaştı

Oyuncu Melis Birkan, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Aras Aydın'la fotoğraflarını ilk kez Instagram'dan paylaştı.

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Melis Birkan sevgilisi Aras Aydın’la ilk kez fotoğraf paylaştı

Güzel oyuncu, Aydın'ın doğum gününü daha önce çekilen karelerle kutladı.

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Melis Birkan sevgilisi Aras Aydın’la ilk kez fotoğraf paylaştı

Rusya'nın başkenti Moskova'ya gittikleri de görülen Birkan, oyuncuyu yanağından öptüğü pozlara şu notu yazdı:

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Melis Birkan sevgilisi Aras Aydın’la ilk kez fotoğraf paylaştı

"Elleri, gözleri, saçları saçlarıma karışan sevgilim hep sen ol... Zor olan her şey seninle kolay oldu. Olmaz dediğim, olmayacak sandığım her şey seninle olur oldu. Geçtiğimiz yıl zor bir yıldı, seninle geçtiği için benim için hep güzel oldu. Mucizelere hep inandığımız ve inandıklarımızın gerçek olduğu bir yıl ve yaşın olsun sevgilim iyi ki doğdun Aras'ım..." diyerek, romantik bir not düştü