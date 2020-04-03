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Mazhar Alanson’un eşi Biricik Suden ‘Bıktık sizden’ yorumuna sert çıktı
Mahzar Alanson'un eşi Biricik Suden, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafına gelen yorum sonrası çileden çıktı. Arkadaşlarıyla ormanlık alanda buluşan ve sevinçle zıpladığı anlara ait fotoğraflarını paylaşan Suden'e bir takipçisinin yazdığı 'bıktık sahte neşenizden' yorumu geldi. Gelen yoruma sinirlenen ünlü isim, sert şekilde cevap verdi.
Giriş Tarihi: 03.04.2020 11:03 Güncelleme Tarihi: 03.04.2020 11:05
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