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Haberler Galeri Mazhar Alanson’un eşi Biricik Suden ‘Bıktık sizden’ yorumuna sert çıktı

Mazhar Alanson’un eşi Biricik Suden ‘Bıktık sizden’ yorumuna sert çıktı

Mahzar Alanson'un eşi Biricik Suden, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafına gelen yorum sonrası çileden çıktı. Arkadaşlarıyla ormanlık alanda buluşan ve sevinçle zıpladığı anlara ait fotoğraflarını paylaşan Suden'e bir takipçisinin yazdığı 'bıktık sahte neşenizden' yorumu geldi. Gelen yoruma sinirlenen ünlü isim, sert şekilde cevap verdi.

Giriş Tarihi: 03.04.2020 11:03 Güncelleme Tarihi: 03.04.2020 11:05
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Mazhar Alanson’un eşi Biricik Suden ‘Bıktık sizden’ yorumuna sert çıktı

Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'in ormanlık alanda arkadaşıyla verdiği poz sosyal medyada gündem oldu.

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Mazhar Alanson’un eşi Biricik Suden ‘Bıktık sizden’ yorumuna sert çıktı

Arkadaşlarıyla ormanlık alanda buluştuğu anlarda çekilen karesini paylaşan Suden, sevinçle zıpladığı bu fotoğrafın altına "Arabalarımızla gelip birbirimizi uzaktan görüp gideceğiz. 'Özledik' diyen arkadaşların neşesi" notunu düştü.

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Mazhar Alanson’un eşi Biricik Suden ‘Bıktık sizden’ yorumuna sert çıktı

Bir takipçisi, "Bıktık sahte resimlerinizden, neşenizden, uzun yeşil çoraplarınız ve sevimsiz arkadaşlarınızdan" diye yazdı.

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Mazhar Alanson’un eşi Biricik Suden ‘Bıktık sizden’ yorumuna sert çıktı

Takipçisinden gelen yoruma sinirlenen Biricik Suden, "Bu kadar uzun yazmak yerine bize kıskançlık duyduğunuzu belirtmeniz yeterliydi" şeklinde cevap verdi.

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Mazhar Alanson’un eşi Biricik Suden ‘Bıktık sizden’ yorumuna sert çıktı

Biricik Suden'in "Mazhar nasıl?" diye soran başka bir takipçisine de cevabı şöyle oldu:

"Sağlığı yerinde olmasaydı, ben neşe içinde zıplar mıydım? Mantıklı mı bu soru?"