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Serdar Ortaç öldü mü? sorusu gündemden düşmüyor! Serdar Ortaç'ın sağlık durumu hakkında açıklama!

Serdar Ortaç öldü mü? sorusu, son günlerde sosyal medya üzerinden yoğun şekilde araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yapılan bir paylaşım kafaları karıştırmıştı. Ünlü sanatçı Serdar Ortaç'ın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğine yönelik paylaşımın ardından "Serdar Ortaç öldü mü?" sorusu gündeme gelmişti. Serdar Ortaç'ın sağlık durumu hakkında açıklama geldi. İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.10.2021 12:36 Güncelleme Tarihi: 26.10.2021 12:36
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Serdar Ortaç öldü mü? sorusu gündemden düşmüyor! Serdar Ortaç’ın sağlık durumu hakkında açıklama!

Serdar Ortaç öldü mü? sorusu gündemden düşmüyor! Sosyal medyada birçok ünlü isim hakkında çıkan ölüm haberleri bu kez Serdar Ortaç'ı hedef aldı. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden yapılan bir paylaşım kafaları karıştırmaya yetti. Şarkıları ile müzik piyasasına yön veren Serdar Ortaç'ın hayatını kaybettiği iddialarının üzerine resmi açıklama geldi.

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Serdar Ortaç öldü mü? sorusu gündemden düşmüyor! Serdar Ortaç’ın sağlık durumu hakkında açıklama!

SERDAR ORTAÇ ÖLDÜ MÜ? SORUSU YİNE GÜNDEMDE!

Geçtiğimiz günlerde birçok hesaptan aynı anda yapılan 'Serdar Ortaç öldü' paylaşımları sevenlerini korkuttu. Bu haberlerin ardından ilk açıklama geldi.

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Serdar Ortaç öldü mü? sorusu gündemden düşmüyor! Serdar Ortaç’ın sağlık durumu hakkında açıklama!

"YANLIŞ HABERDİR"

Serdar Ortaç, kendi sosyal medya hesabından çıkan haberleri yayınlayarak "Yanlış haberdir" ifadelerini kullandı.

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Serdar Ortaç öldü mü? sorusu gündemden düşmüyor! Serdar Ortaç’ın sağlık durumu hakkında açıklama!

O PAYLAŞIM KAFALARI KARIŞTIRDI

"Sanat camiasının acı günü. Serdar Ortaç kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti" haberleri kısa sürede gündem oldu.

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Serdar Ortaç öldü mü? sorusu gündemden düşmüyor! Serdar Ortaç’ın sağlık durumu hakkında açıklama!

SERDAR ORTAÇ KİMDİR?

Serdar Ortaç, 16 Şubat 1970 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İlköğretimini Kocamustafapaşa'da tamamlayan Ortaç, ortaokul öğretimini ise Suadiye Lisesi'nde aldı. Haydarpaşa Meslek Lisesi'nde torna tesviye bölümünden mezun oldu. 1977 yılında babasının torna dükkanında çalıştı. Sokaklarda simit ve su satarak da hayatı deneyimleyen Ortaç, yükseköğretimine ise Bilkent Üniversitesi Amerikan Dili ve Edebiyatı Bölümünde başlamıştır. Fakat öğrenimini tamamlamadan üniversiteden ayrılmıştır.