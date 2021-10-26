Serdar Ortaç öldü mü? sorusu gündemden düşmüyor! Serdar Ortaç’ın sağlık durumu hakkında açıklama!

Serdar Ortaç öldü mü? sorusu gündemden düşmüyor! Sosyal medyada birçok ünlü isim hakkında çıkan ölüm haberleri bu kez Serdar Ortaç'ı hedef aldı. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden yapılan bir paylaşım kafaları karıştırmaya yetti. Şarkıları ile müzik piyasasına yön veren Serdar Ortaç'ın hayatını kaybettiği iddialarının üzerine resmi açıklama geldi.