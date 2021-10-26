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Serdar Ortaç öldü mü? sorusu gündemden düşmüyor! Serdar Ortaç'ın sağlık durumu hakkında açıklama!
Serdar Ortaç öldü mü? sorusu, son günlerde sosyal medya üzerinden yoğun şekilde araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yapılan bir paylaşım kafaları karıştırmıştı. Ünlü sanatçı Serdar Ortaç'ın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğine yönelik paylaşımın ardından "Serdar Ortaç öldü mü?" sorusu gündeme gelmişti. Serdar Ortaç'ın sağlık durumu hakkında açıklama geldi. İşte haberin detayları...