26 Ekim 2021, Salı
Feyza Aktan tarafından darbedilen Özcan Deniz sessizliğini bozdu: Bu ilk saldırı değil!
Oğulları Kuzey'in velayeti için karşı karşıya gelen Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasında sular durulmadı. Geçtiğimiz hafta Aktan'ın saldırısına uğrayan Deniz, darp görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından ilk kez konuştu. Daha önce de saldırıya uğradığını ifade eden şarkıcı, "Bunlar, buna benzer yaşanan onlarca olaydan sizin gördükleriniz" dedi.
Giriş Tarihi: 26.10.2021 12:52 Güncelleme Tarihi: 26.10.2021 12:55
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