Feyza Aktan tarafından darbedilen Özcan Deniz sessizliğini bozdu: Bu ilk saldırı değil!

"KENDİSİNE DOKUNULMADIĞI HALDE"

"Annesi de kapıyı sert bir şekilde çekince oğlumun kafası kapıya çarptı. Benim bunu görüp 'Oğluma vurma' dediğim kişi ablası. Ve tabii ki bana gelmeye çalışan oğlumu içeri tıkıp bana saldırmaya devam eden annesi. Kendisine dokunulmadığı halde 'Dokunma bana' diye bağıran da o."