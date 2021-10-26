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Feyza Aktan tarafından darbedilen Özcan Deniz sessizliğini bozdu: Bu ilk saldırı değil!

Oğulları Kuzey'in velayeti için karşı karşıya gelen Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasında sular durulmadı. Geçtiğimiz hafta Aktan'ın saldırısına uğrayan Deniz, darp görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından ilk kez konuştu. Daha önce de saldırıya uğradığını ifade eden şarkıcı, "Bunlar, buna benzer yaşanan onlarca olaydan sizin gördükleriniz" dedi.

Giriş Tarihi: 26.10.2021 12:52 Güncelleme Tarihi: 26.10.2021 12:55
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Feyza Aktan tarafından darbedilen Özcan Deniz sessizliğini bozdu: Bu ilk saldırı değil!

Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın geçtiğimiz hafta ortaya çıkan kavga görüntüleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Deniz, eski eşi Aktan'ın kendisine saldırması ve olayın güvenlik kameralarına yansımasıyla ilgili 'Bu Sabah' programına konuştu.

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Feyza Aktan tarafından darbedilen Özcan Deniz sessizliğini bozdu: Bu ilk saldırı değil!

"OĞLUMUN KAFASI KAPIYA ÇARPTI"

Ünlü oyuncunun çarpıcı açıklamaları şöyle:

"O gün oğlumu alma günümdü. Yasal olarak alma saatim 10:00, çocuğun okul saati ise 08:30. Okula bırakması gereken anne, ben ise okul çıkışı alacaktım. Sabah okul müdürü, Kuzey'in okula bırakılmadığını söyledi."

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Feyza Aktan tarafından darbedilen Özcan Deniz sessizliğini bozdu: Bu ilk saldırı değil!

"Okul yürüme mesafesinde ve okuldan istemesi halinde servisi de var. Arabayı bahane etme sebebi mal talebi. Ben de okula, oğlumu saat 10:00'da alıp 10.15 gibi çocuğu okula bırakabileceğimi söyledim..."

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Feyza Aktan tarafından darbedilen Özcan Deniz sessizliğini bozdu: Bu ilk saldırı değil!

"Onlar da 'Kapıda çocuğu teslim almak için bekliyoruz' dediler. O yüzden 'beş dakika içinde hazırla bekliyorum' dedim ve saldırıya uğradım. 'Babama gitmek istiyorum' diye ağlayan oğlumun ağzını ablası sertçe kapadı."

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Feyza Aktan tarafından darbedilen Özcan Deniz sessizliğini bozdu: Bu ilk saldırı değil!

"KENDİSİNE DOKUNULMADIĞI HALDE"

"Annesi de kapıyı sert bir şekilde çekince oğlumun kafası kapıya çarptı. Benim bunu görüp 'Oğluma vurma' dediğim kişi ablası. Ve tabii ki bana gelmeye çalışan oğlumu içeri tıkıp bana saldırmaya devam eden annesi. Kendisine dokunulmadığı halde 'Dokunma bana' diye bağıran da o."