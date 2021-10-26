Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz başlıyor! İlyas’a kurulan tuzak tüm dengeleri değiştirecek

Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonuyla ekranlara geri dönüyor. 200'ncü bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkacak olan dizide Hızır Çakırbeyli, düşmanlarının kurduğu tuzağa bir adım daha yaklaşacak. Güç gösterileri yüzünden namlunun ucunda olan İlyas'a kurulan tuzak, tüm dengeleri değiştirecek.