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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz başlıyor! İlyas’a kurulan tuzak tüm dengeleri değiştirecek

Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonuyla ekranlara geri dönüyor. 200'ncü bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkacak olan dizide Hızır Çakırbeyli, düşmanlarının kurduğu tuzağa bir adım daha yaklaşacak. Güç gösterileri yüzünden namlunun ucunda olan İlyas'a kurulan tuzak, tüm dengeleri değiştirecek.

Giriş Tarihi: 26.10.2021 11:25
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz başlıyor! İlyas’a kurulan tuzak tüm dengeleri değiştirecek

Ekranların fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yeni kadrosuyla bu akşam izleyici karşısına çıkacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz başlıyor! İlyas’a kurulan tuzak tüm dengeleri değiştirecek

Yeni sezonun ilk bölümünde Hızır Çakırbeyli, düşmanlarının kurduğu tuzağa bir adım daha yaklaşır.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz başlıyor! İlyas’a kurulan tuzak tüm dengeleri değiştirecek

Yapılan son hamle yüzünden Alpaslan ve adamları kaçak duruma düşerken Hızır cezaevine girer.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz başlıyor! İlyas’a kurulan tuzak tüm dengeleri değiştirecek

Çakırbeyli Ailesi'nin bu zor zamanlarına İlyas derman olur. Masanın ve ailenin başına yeniden geçen İlyas, yaptığı hamlelerle ailesini korurken kendisini de ateşe atar.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz başlıyor! İlyas’a kurulan tuzak tüm dengeleri değiştirecek

İlyas verilen savaşta gözünü karartırken düşmanlarının onun kalemini kırması cezaevinde olan Hızır'ı korkutur.