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20 Ekim 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Serdar Ortaç Ermenistan'ı topa tuttu: Yönetenler ruh hastası... Serdar Ortaç Ermenistan'ı topa tuttu: Yönetenler ruh hastası...
Sevgilisi Seçil Gür ile birlikte Etiler'de görüntülenen Serdar Ortaç, Ermenistan'ın Azerbaycanlı sivilleri öldürmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Ermenistan yöneticilerini topa tutan ortaç, "Bunlar bebekleri öldürmüş adamlar. Ermenistan'ı yönetenler ruh hastası!" dedi.
Giriş Tarihi: 20.10.2020 13:35 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020 13:36
Şarkıcı Serdar Ortaç, sevgilisi Seçil Gür ile Etiler'de market çıkışı görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ortaç, Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivillere yönelik yaptığı katliamla ilgili yorum yaptı.
GALERİ DEVAM EDİYOR "AZERBAYCAN İÇİN ASKERE GİDER MİSİNİZ?"
Ortaç, muhabirlerin "Azerbaycan için askere gider misiniz?" sorusuna şöyle karşılık verdi şunlar söyledi:
"Bana görev gelirse tabii ki yaparım ama bana gelene kadar Azerbaycan kendi askeriyle kendi vatandaşını koruyor. Türkiye de yardım ediyor. Ermenistan'ın yaptığı çok haince, bebekleri öldürdüler.
Askerin varsa askerinle savaşırsın, sivillerin üzerine füze atmazsın, yapılan insanlık dışı. Ermeni halkına sözüm yok ama yöneticileri ruh hastası."