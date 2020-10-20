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20 Ekim 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Kuruluş Osman'ın yıldızı Cüneyt Arkın da o akıma uydu! Paylaşımına beğeni yağdı Kuruluş Osman'ın yıldızı Cüneyt Arkın da o akıma uydu! Paylaşımına beğeni yağdı
Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da canlandırdığı Aksaçlı rolüyle ilgi odağı oldu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiren Cüneyt Arkın yeni akıma ayak uydurdu. 'Nasıl başladı, nasıl gidiyor' akımına katılan Arkın hayranlarına nostalji rüzgarı estirdi. İşte usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın o paylaşımı...
Giriş Tarihi: 20.10.2020 12:28 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020 16:11
Atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'ın kadrosuna dahil olan Cüneyt Arkın tüm dikkatleri üzerine çekti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sosyal medya hesabını da aktif kullanan Arkın, yıllara meydan okuduğunu son paylaşımıyla bir kez daha kanıtladı.
Sosyal medyada yeni akım olan 'Nasıl başladı, nasıl gidiyor'a katılan Cüneyt Arkına'a beğeni ve yorum yağdı.
İşte Cüneyt Arkın'ın o paylaşımı…
Kuruluş Osman dizisiyle setlere yeniden dönen ve özel hayatıyla da merak konusu olan 83 yaşındaki usta oyuncunun 1964 yılında doktor Güler Mocan ile olan evliliğinden bir kızı olduğu ortaya çıktı. 2 yıl sonra da Güler Mocan'dan boşanan Cüneyt Arkın bir daha kızıyla görüşemedi. Cüneyt Arkın'ın bir kızı olduğunu yıllarca kimse bilmedi. Basından gizlenen Cüneyt Arkın'ın kızı Filiz Canlı şimdilerde magazin dünyasının dikkatini çekti.