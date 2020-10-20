Kuruluş Osman'ın yıldızı Cüneyt Arkın da o akıma uydu! Paylaşımına beğeni yağdı

Kuruluş Osman dizisiyle setlere yeniden dönen ve özel hayatıyla da merak konusu olan 83 yaşındaki usta oyuncunun 1964 yılında doktor Güler Mocan ile olan evliliğinden bir kızı olduğu ortaya çıktı. 2 yıl sonra da Güler Mocan'dan boşanan Cüneyt Arkın bir daha kızıyla görüşemedi. Cüneyt Arkın'ın bir kızı olduğunu yıllarca kimse bilmedi. Basından gizlenen Cüneyt Arkın'ın kızı Filiz Canlı şimdilerde magazin dünyasının dikkatini çekti.

