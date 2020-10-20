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20 Ekim 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Kuruluş Osman’da beklenen kavuşma gerçekleşiyor! Osman Bey’in hasreti bitiyor! Kuruluş Osman’da beklenen kavuşma gerçekleşiyor! Osman Bey’in hasreti bitiyor!
Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Çarşamba akşamlarına damga vuran dizinin yeni bölümünde, beklenen kavuşma gerçekleşiyor. Osman Bey uzun zamandır hasretini çektiği babası Ertuğrul Bey'e kavuşur. Peki bu buluşmada neler yaşanacak? Savcı Bey'in gelişi beylik mücadelesine nasıl etki edecek? İşte Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 20.10.2020 14:29 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020 14:31
Kuruluş Osman'ın 30'ncu yeni bölümünde, Osman Bey uzun zamandır hasretini çektiği babası Ertuğrul Bey'le nihayet kavuşuyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Osman Bey, kendisini tuzağa düşüren Kuzgun'un izini sürerek bu planın arkasında kimin olduğunu ortaya çıkarmaya çalışırken, obada kontrolü ele almaya çalışan ağabeyi Savcı Bey'le karşı karşıya gelir.
'Uçan Ateş'in Türklerin eline geçtiğini öğrenen Nikola yeni bir ordu kurmak için tedbirler alırken; Yavlak Arslan, Geyhatu ve Moğollar'ı Osman Bey'in üzerine çekecek planını uygulamaya koyar.
Osman Bey ve Ertuğrul Bey buluşmasında neler yaşanacak? Savcı Bey'in gelişi beylik mücadelesine nasıl etki edecek?
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