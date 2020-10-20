Kuruluş Osman’da beklenen kavuşma gerçekleşiyor! Osman Bey’in hasreti bitiyor!

Osman Bey ve Ertuğrul Bey buluşmasında neler yaşanacak? Savcı Bey'in gelişi beylik mücadelesine nasıl etki edecek?

Söğüt'teki veba salgını uç bölgesini nasıl etkileyecek? Nikola ve Flatyos'un planı ne? Yavlak Arslan'ın planı işleyecek mi?

