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Haberler Galeri 2. sezon olacak mı? Aşk 101 2. kısım ne zaman çıkacak? Netflix Aşk 101 1. sezonda neler yaşandı?

2. sezon olacak mı? Aşk 101 2. kısım ne zaman çıkacak? Netflix Aşk 101 1. sezonda neler yaşandı?

Aşk 101 2. sezon olacak mı? Nisan ayında ilk sezonuyla seyirci karşısına çıkan Aşk 101 dizisinin yeni sezonu ile ilgili araştırmalar sürüyor. Bir grup gencin hikayesini anlatan Aşk 101 dizisinin ilk sezonu 8 bölümden oluşuyor. Netlifx platformunda yayınlanan Aşk 101 dizisinin ilk sezonunu izleyen vatandaşlar ikinci sezonun olup olmayacağını araştırıyor. Peki, Aşk 101 2. sezon olacak mı? Aşk 101 2. kısım ne zaman çıkacak?

Giriş Tarihi: 28.04.2020 13:33 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 13:38
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2. sezon olacak mı? Aşk 101 2. kısım ne zaman çıkacak? Netflix Aşk 101 1. sezonda neler yaşandı?

Aşk 101'de 2. sezon heyecanı yaşanıyor. Netflix platformunda yayınlanan Türk dizisi Aşk 101'in ilk sezonu geçtiğimiz günlerde ekranlara geldi. Hayatta kendi yolunu bulmaya çalışan bir grup gencin yaşadıklarını konu edinen Aşk 101 dizisinin ilk sezonunu izleyen vatandaşlar ikinci sezon ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Aşk 101 2. sezon olacak mı? Aşk 101 2. kısım ne zaman çıkacak? İşte ayrıntılar...

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2. sezon olacak mı? Aşk 101 2. kısım ne zaman çıkacak? Netflix Aşk 101 1. sezonda neler yaşandı?

AŞK 101 2. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

Aşk 101 dizisinin ikinci sezonunun hangi tarihte çıkacağı konusunda bir bilgi bulunmuyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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2. sezon olacak mı? Aşk 101 2. kısım ne zaman çıkacak? Netflix Aşk 101 1. sezonda neler yaşandı?

AŞK 101 DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Kubilay Aka - Kerem
Kaan Urgancıoğlu - Kemal
Alina Boz - Eda
Pınar Deniz - Burcu
Mert Yazıcıoğlu - Sinan
Selahattin Paşalı - Osman
İpek Filiz Yazıcı - Işık
Bade İşçil -
Müfit Kayacan - Necdet

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2. sezon olacak mı? Aşk 101 2. kısım ne zaman çıkacak? Netflix Aşk 101 1. sezonda neler yaşandı?

AŞK 101 DİZİSİ KONUSU

1990'lı yıllarda Türkiye'sinde hayatta kendi yollarını bulmaya çalışan bir grup genç, çok sevdikleri öğretmenleri okuldan ayrılmasın diye onun aşık olması için uğraşırlar. 1998 yılında geçecek olan dizide gençler, öğretmenlerini okula yeni gelen basketbol koçuna aşık etmek için çaba harcarlar.

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2. sezon olacak mı? Aşk 101 2. kısım ne zaman çıkacak? Netflix Aşk 101 1. sezonda neler yaşandı?

AŞK 101. 1. SEZONDE NELER YAŞANDI?

Aşk 101 1. sezon 1. bölüm: Okulda ortalığı birbirine katan Eda, Osman, Sinan ve Kerem, okuldan atılmamak için tek umutlarının merhametleri öğretmenleri Burcu olduğunu fark eder.