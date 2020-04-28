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2. sezon olacak mı? Aşk 101 2. kısım ne zaman çıkacak? Netflix Aşk 101 1. sezonda neler yaşandı?
Aşk 101 2. sezon olacak mı? Nisan ayında ilk sezonuyla seyirci karşısına çıkan Aşk 101 dizisinin yeni sezonu ile ilgili araştırmalar sürüyor. Bir grup gencin hikayesini anlatan Aşk 101 dizisinin ilk sezonu 8 bölümden oluşuyor. Netlifx platformunda yayınlanan Aşk 101 dizisinin ilk sezonunu izleyen vatandaşlar ikinci sezonun olup olmayacağını araştırıyor. Peki, Aşk 101 2. sezon olacak mı? Aşk 101 2. kısım ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 28.04.2020 13:33 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 13:38
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