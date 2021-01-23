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Serdar Ortaç: Bana göre şu an tek lider Erdoğan’dır

Pop müziğinin en önemli isimlerinden biri olan Serdar Ortaç, yaptığı açıklamalarla gündem olmaya devam ediyor. Sevgilisi Seçil Gür ile röportaj veren Ortaç, özel hayatına dair çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Her fırsatta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hayranlığını dile getiren Ortaç, "Erdoğan'ın liderliğine de aşığım. Bana göre şu an tek lider Erdoğan'dır." dedi.

Giriş Tarihi: 23.01.2021 15:19
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Serdar Ortaç: Bana göre şu an tek lider Erdoğan’dır

Magazin dünyasının ünlü isimlerinden Serdar Ortaç, yaptığı açıklamalarla gündem olmaya devam ediyor. Seveni de çok eleştireni de. Son olarak Başkan Erdoğan'a hayranlığını gizlemeyen Ortaç, "200 sene sonra bile Erdoğan'ın eserlerini takdir edecek." demişti.


GALERİ DEVAM EDİYOR
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Serdar Ortaç: Bana göre şu an tek lider Erdoğan’dır

ŞU AN TEK LİDER ERDOĞAN

Ünlü sanatçı, bir gazeteye verdiği röportajda, "Ben Atatürkçüyüm. Cumhuriyeti kuran Ata'ma hayranım, aşığım. Ama Erdoğan'ın liderliğine de aşığım. Bana göre şu an tek lider Erdoğan'dır." dedi.


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Serdar Ortaç: Bana göre şu an tek lider Erdoğan’dır

ATATÜRK'E DE ERDOĞAN'IN LİDERLİĞİNE DE AŞIĞIM

Posta gazetesine verdiği röportajda samimi açıklamalar yapan Ortaç, "Serdar Bey, siyasi olarak dünya görüşünüzü nasıl ifade ediyorsunuz?" sorusuna, "Ben Atatürkçüyüm. Cumhuriyeti kuran Ata'ma hayranım, aşığım. Ama Erdoğan'ın liderliğine de aşığım. Bana göre şu an tek lider Erdoğan'dır. Böyle söyleyince bana "Tayyip'çisin" diyorlar. Yahu öyle bir şey yok! Vatandaşı kim koruyorsa benim için lider odur. Erdoğan da vatandaşını koruyor. Durum bu."

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Serdar Ortaç: Bana göre şu an tek lider Erdoğan’dır

Nasılsınız? Her şey yolunda mı?

Seçil Gür: Gayet iyiyiz. Karantina döneminde yeni bir proje yaptık. 23 Aralık'ta şarkım 'İşkence' çıktı. Hep stüdyodayız. Yeni şarkılar üzerine çalışıyoruz.
Serdar Ortaç: Evle stüdyo arasında mekik dokuyoruz. Eski günleri anıyoruz. Eski klipleri izleyip kıskanıyoruz. Ne güzel işler yapılıyormuş eskiden!

Artık neden olmuyor sizce?

S.O.: Bunu ben de çok soruyorum kendime. İnsanlar değişti, her şey değişti. Eskiden 'gurbetçi müziği' diye kimse rap'in yüzüne bakmazdı. Şimdi herkes rap dinliyor. Eskiden Müslüm Gürses'i sadece kendi kitlesi dinlerdi. Şimdi sosyete deli gibi Müslüm Gürses dinliyor.

Sürece rağmen 'İşkence' şarkısının geri dönüşlerinden memnun musunuz?

S.G.: Şarkım yazın çıksa eminim etkisi çok farklı olurdu. İnsanlar çok keyifsiz. Bu da her işe yansıyor ister istemez. Ama üretmeye devam. Şimdi altı şarkılık bir akustik projem var, ona çalışıyoruz.

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Serdar Ortaç: Bana göre şu an tek lider Erdoğan’dır

SERDAR ORTAÇ: REKLAM İLİŞKİSİ YAŞAYAN KADIN EVDE YEMEĞİMİ YAPMAZ

Bir ayrılık dönemi yaşadınız ama tekrar birliktesiniz. Başlarda çoğu insan reklam ilişkisi olarak bakmıştı ilişkinize…

S.G.: İlişkimiz bir yılını doldurdu. Hâlâ bunu konuşanlara hiçbir cevabım yok. Kendimi direkt kapatıyorum, duymazlıktan geliyorum.
S.O.: Reklam yapmak için el ele sahile çıkar, iki zevzek zevzek gülersin. Sonra herkes evine gider. Reklam ilişkisi yaşayan kadın evde yemeğimi yapmaz. "Aşçı tut kendine" der.

Seçil Hanım güzel yemek yapıyor sanırım…

S.O.: Offf! Anlatamam. Adanalı, oradan tahmin et. Seçil her şeyi güzel yapıyor. 24 saat dip dibeyiz. Ben hiç sıkılmıyorum ama o biraz sıkılıyor olabilir (Gülüyor) çünkü ben biraz çenebazım. Kafasının etini yiyorum bır bır. Ama sağ olsun, her halimi çekiyor. Seçil başka bir şey, tarif edemem.