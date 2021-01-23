Serdar Ortaç: Bana göre şu an tek lider Erdoğan’dır

Nasılsınız? Her şey yolunda mı?

Seçil Gür: Gayet iyiyiz. Karantina döneminde yeni bir proje yaptık. 23 Aralık'ta şarkım 'İşkence' çıktı. Hep stüdyodayız. Yeni şarkılar üzerine çalışıyoruz.

Serdar Ortaç: Evle stüdyo arasında mekik dokuyoruz. Eski günleri anıyoruz. Eski klipleri izleyip kıskanıyoruz. Ne güzel işler yapılıyormuş eskiden!

Artık neden olmuyor sizce?

S.O.: Bunu ben de çok soruyorum kendime. İnsanlar değişti, her şey değişti. Eskiden 'gurbetçi müziği' diye kimse rap'in yüzüne bakmazdı. Şimdi herkes rap dinliyor. Eskiden Müslüm Gürses'i sadece kendi kitlesi dinlerdi. Şimdi sosyete deli gibi Müslüm Gürses dinliyor.

Sürece rağmen 'İşkence' şarkısının geri dönüşlerinden memnun musunuz?

S.G.: Şarkım yazın çıksa eminim etkisi çok farklı olurdu. İnsanlar çok keyifsiz. Bu da her işe yansıyor ister istemez. Ama üretmeye devam. Şimdi altı şarkılık bir akustik projem var, ona çalışıyoruz.