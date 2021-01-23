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Serdar Ortaç: Bana göre şu an tek lider Erdoğan’dır
Pop müziğinin en önemli isimlerinden biri olan Serdar Ortaç, yaptığı açıklamalarla gündem olmaya devam ediyor. Sevgilisi Seçil Gür ile röportaj veren Ortaç, özel hayatına dair çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Her fırsatta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hayranlığını dile getiren Ortaç, "Erdoğan'ın liderliğine de aşığım. Bana göre şu an tek lider Erdoğan'dır." dedi.
Giriş Tarihi: 23.01.2021 15:19
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