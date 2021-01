Serdar Ortaç: Bana göre şu an tek lider Erdoğan’dır

SERDAR ORTAÇ: REKLAM İLİŞKİSİ YAŞAYAN KADIN EVDE YEMEĞİMİ YAPMAZ

Bir ayrılık dönemi yaşadınız ama tekrar birliktesiniz. Başlarda çoğu insan reklam ilişkisi olarak bakmıştı ilişkinize…

S.G.: İlişkimiz bir yılını doldurdu. Hâlâ bunu konuşanlara hiçbir cevabım yok. Kendimi direkt kapatıyorum, duymazlıktan geliyorum.

S.O.: Reklam yapmak için el ele sahile çıkar, iki zevzek zevzek gülersin. Sonra herkes evine gider. Reklam ilişkisi yaşayan kadın evde yemeğimi yapmaz. "Aşçı tut kendine" der.

Seçil Hanım güzel yemek yapıyor sanırım…

S.O.: Offf! Anlatamam. Adanalı, oradan tahmin et. Seçil her şeyi güzel yapıyor. 24 saat dip dibeyiz. Ben hiç sıkılmıyorum ama o biraz sıkılıyor olabilir (Gülüyor) çünkü ben biraz çenebazım. Kafasının etini yiyorum bır bır. Ama sağ olsun, her halimi çekiyor. Seçil başka bir şey, tarif edemem.