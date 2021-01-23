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Haberler Galeri Hercai’ye sürpriz transfer! Sera Kutlubey ‘Azra’ karakteriyle dahil oldu

Hercai’ye sürpriz transfer! Sera Kutlubey ‘Azra’ karakteriyle dahil oldu

Atv'nin fenomen dizisi Hercai, ekranda fırtınalar estirmeye devam ederken, dizinin kadrosuna yeni katılan oyuncular da dikkat çekti. Hercai'ye son olarak genç ve başarılı oyuncu Sera Kutlubey transfer oldu.

Giriş Tarihi: 23.01.2021 14:45 Güncelleme Tarihi: 23.01.2021 14:45
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Hercai’ye sürpriz transfer! Sera Kutlubey ‘Azra’ karakteriyle dahil oldu

Pazar akşamları atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Hercai'nin güçlü oyuncu kadrosunda yer almaya başlayan Sera Kutlubey, dizide Azra karakterini canlandıracak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hercai’ye sürpriz transfer! Sera Kutlubey ‘Azra’ karakteriyle dahil oldu

Güzel oyuncu 56. bölümde izleyiciyle buluşacak.

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Hercai’ye sürpriz transfer! Sera Kutlubey ‘Azra’ karakteriyle dahil oldu

Azra karakterinin kimleri, nasıl etkileyeceği ise şimdiden sosyal medyada merak konusu oldu.

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Hercai’ye sürpriz transfer! Sera Kutlubey ‘Azra’ karakteriyle dahil oldu

Başrollerini Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün paylaştığı Hercai, yeni bölümüyle 24 Ocak Pazar saat 20.00'de atv'de!

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Hercai’ye sürpriz transfer! Sera Kutlubey ‘Azra’ karakteriyle dahil oldu

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