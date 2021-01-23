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23 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Hercai’ye sürpriz transfer! Sera Kutlubey ‘Azra’ karakteriyle dahil oldu Hercai’ye sürpriz transfer! Sera Kutlubey ‘Azra’ karakteriyle dahil oldu
Atv'nin fenomen dizisi Hercai, ekranda fırtınalar estirmeye devam ederken, dizinin kadrosuna yeni katılan oyuncular da dikkat çekti. Hercai'ye son olarak genç ve başarılı oyuncu Sera Kutlubey transfer oldu.
Giriş Tarihi: 23.01.2021 14:45 Güncelleme Tarihi: 23.01.2021 14:45
Pazar akşamları atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Hercai'nin güçlü oyuncu kadrosunda yer almaya başlayan Sera Kutlubey, dizide Azra karakterini canlandıracak.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Güzel oyuncu 56. bölümde izleyiciyle buluşacak.
Azra karakterinin kimleri, nasıl etkileyeceği ise şimdiden sosyal medyada merak konusu oldu.
Başrollerini Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün paylaştığı Hercai, yeni bölümüyle 24 Ocak Pazar saat 20.00'de atv'de!