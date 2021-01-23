Hercai’ye sürpriz transfer! Sera Kutlubey ‘Azra’ karakteriyle dahil oldu

Atv'nin fenomen dizisi Hercai, ekranda fırtınalar estirmeye devam ederken, dizinin kadrosuna yeni katılan oyuncular da dikkat çekti. Hercai'ye son olarak genç ve başarılı oyuncu Sera Kutlubey transfer oldu.