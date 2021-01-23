"Gamı kederi üstüne aldı" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 180. bölüm fragmanı! Çakırbeyliler yasa boğuldu. ATV ekranlarının merakla takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanı için geri sayım sürüyorı. EDHO son bölümde; Hayriye ananın ölmesi ve Ebru'nun hain çıkması sonrasında, Çakırbeyli hanesinde fırtına öncesi sessizlik hakimdir. Hızır'ın artık kini eskiye göre kat ve kat daha fazladır. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. bölümde; Masada infaz emri verilmesi beklenen Tipi için Hızır'ın yaptığı hamle herkesi şaşırttı. Alpaslan hem amcasının kararı hem de babaannesinin ölümü sonrasında planlarını hızlandırmıştır.