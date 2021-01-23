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23 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri "Gamı kederi üstüne aldı" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 180. bölüm fragmanı! Çakırbeyliler yasa boğuldu... "Gamı kederi üstüne aldı" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 180. bölüm fragmanı! Çakırbeyliler yasa boğuldu...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 180. bölüm fragmanı hayranları tarafından merak ediliyor. Salı akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan dizi 2 hafta aradan sonra ekranlara döndü. EDHO son bölümde; Hayriye ananın öldürülmesinin ardından Çakırbeyli hanesinde matem hakim olmuştur. Ancak Hızır tüm acısına rağmen olanların arkasında kimin olduğunu sorgulaması başlamıştır. Ceylan, hain olduğunu öğrendiği Ebru'nun cezasını kesmiştir. Ancak tüm gelişmelerin yaşanacağı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 180. bölüm fragmanı bekleniyor.
Giriş Tarihi: 23.01.2021 15:48
"Gamı kederi üstüne aldı" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 180. bölüm fragmanı! Çakırbeyliler yasa boğuldu. ATV ekranlarının merakla takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanı için geri sayım sürüyorı. EDHO son bölümde; Hayriye ananın ölmesi ve Ebru'nun hain çıkması sonrasında, Çakırbeyli hanesinde fırtına öncesi sessizlik hakimdir. Hızır'ın artık kini eskiye göre kat ve kat daha fazladır. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. bölümde; Masada infaz emri verilmesi beklenen Tipi için Hızır'ın yaptığı hamle herkesi şaşırttı. Alpaslan hem amcasının kararı hem de babaannesinin ölümü sonrasında planlarını hızlandırmıştır.
GALERİ DEVAM EDİYOR EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
"İşte şimdi öksüz kaldık..."
Hızır Çakırbeyli, kadim dostu Tipi'nin hayatını kurtarmaya çalışırken aldığı acı haberle dünyası kararır.
ACI VEDA
Çakırbeyli ailesinin çınarı, ailesi ve sevdiklerini korumak için aldığı kararlarla herkesin saygısını kazanan Hayriye Çakırbeyli, hakkın rahmetine kavuşur.
ŞOK ETKİSİ YARATIYOR
Bu olay, tüm ailede şok etkisi yaratırken en çok da Hızır Çakırbeyli'yi boşluğa düşürür. Hızır Çakırbeyli, annesinin vefatını hazmetmeye çalışırken bir yandan da içlerindeki hainle uğraşır.
HAİN ORTAYA ÇIKACAK
İhanet eden Ebru'ya adım adım yaklaşan Hızır Çakırbeyli, namlunun ucundadır. Ebru ise Hızır Çakırbeyli'yi ortadan kaldırmak için hizmetinde olduğu şebekeden izin ister.